KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI (DİYANET) | Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi tesbih namazının kılınışı!

Kadir Gecesi'nde hangi namazların kılınacağı ve bu namazların nasıl eda edileceği, Müslümanlar tarafından merak edilen konular arasındadır. Kadir Gecesi'ne özel bir namaz olmamakla birlikte, bu mübarek gecede nafile namazlar kılmak ve özellikle Tesbih Namazı eda etmek tavsiye ediliyor. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi namazlar kılınır ve Tesbih Namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI (DİYANET)

Kadir gecesinde ikişer rekat şeklinde kılınacak dört rekatlık namaz şu şekilde tarif ediliyor:

EvvelÃ¢ iki rekat Kadir gecesi namazı için niyet edilecek.

Her rekatta FÃ¢tihaâ€™dan sonra yedi kere İhlÃ¢s-ı şerÃ®f okunacak.

SelÃ¢m verdikten sonra yetmiş kere istiğfar (Estağfirullah el-azim) edilecektir.

İSTİĞFAR ETTİKTEN SONRA İKİ REKAT KILINACAK KADİR GECESİ NAMAZI

İstiğfar ettikten sonra iki rekat Kadir gecesi namazı için niyet edilip şu şekilde namaz kılınıyor:

Her rekatta FÃ¢tihaâ€™dan sonra üç kere İhlÃ¢s ve selÃ¢mdan sonra şu duÃ¢ okunacak:

Okunuşu: â€œSübhÃ¢ne men hüve kÃ¢imun yesheru sübhÃ¢ne men hüve dÃ¢imun lem yezel sübhÃ¢ne men hüve hÃ¢fizun lÄ" yağfele sübhÃ¢ne men hüve cevÃ¢dun lÄ" yeb[k]halu sübhÃ¢ne men hüve rahÃ®mun lÄ" yağcelu sübhanallÃ¢hi velhamdu lillÄ"hi ve lÄ" ilÄ"he illallÃ¢hu vallÃ¢hu ekberu ve lÄ" havle ve lÄ" kuvvete illÄ" billÄ"hil aliyyil azÃ®m. Sübhane yÃ¢ alÃ®mu ya azÃ®muğfirliyezzenbel azÃ®m."

Anlamı: â€œDÃ¢imÃ¢ ayakta ve uyanık olan zÃ¢tı tesbih ederim. DÃ¢imÃ¢ vÃ¢r olan zÃ¢tı tesbih ederim. Hiçbir zaman gÃ¢fil olmayıp dÃ¢imÃ¢ muhafaza eden zÃ¢tı tesbih ederim. Cömert olup cimrilik yapmayan zÃ¢tı tesbih ederim. CezÃ¢landırmada acele etmeyip merhametle muÃ¢mele eden zÃ¢tı tesbih ederim. Allahâ€™ı tesbih ederim, hamd Allahâ€™a mahsustur, Allahâ€™tan başka ilÃ¢h yoktur, Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allahâ€™ın tevfÃ®ki iledir. Senâ€™i tesbih ederim ey AlÃ®m, Senâ€™i tesbih ederim ey AzÃ®m! Benim pek büyük olan günahlarımı mağfiret eyle!â€

KADİR GECESİ KURAN'DA HANGİ SURELER OKUNUR?

RamazÃ¢n-ı ŞerÃ®f'in en müstesnÃ¢ vakti "Kadir Gecesi"dir. Allah TeÃ¢la Kadir sÃ»resinde Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirmiştir. (bkn. Kadir SÃ»resi 1-5) Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bu gece hakkında: "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibÃ¢det ve tÃ¢atle geçiren kimsenin -kul hakkı hÃ¢riç- geçmiş günÃ¢hları bağışlanır." (Müslim, MüsÃ¢firÃ®n, 175) buyurmaktadır.

Başka hadÃ®s-i şerÃ®fte şöyle buyrulur: "Ramazan'da AllÃ¢h'ın öyle bir gecesi vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kalırsa gerçekten büyük bir kazançtan mahrum kalmış olur.Â»" (NesÃ¢Ã®, SıyÃ¢m, 5; Ahmed, II, 230, 385, 425)Bu gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti 80 yıldan daha evladır.