Kadir Gecesi mesajları 2019: Kadir Gecesi ne zaman, alametleri nelerdir?

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Müslümanların heyecanla beklediği Kadir Gecesi için Peygamberimiz, "Ramazan'ın son on gününde tekli gecelerde arayınız" buyurmuştur. Alimler tarafından 27. gece olma ihtimali daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Kadir gecesi ne zaman idrak edilecek, alametleri nelerdir? Kadir gecesi mesajları ile sevdiklerinize bu sene idrak edilecek bin aydan hayırlı bu geceyi hatırlatabilirsiniz.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir. 2019 Ramazan ayı 27. gecesi, 31 Mayıs Cuma'yı 1 Haziran Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek.

KADİR GECESİ ALAMETLERİ NELERDİR?

1- Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

2- Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur.

3- Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.

4- Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.

PEYGAMBERİMİZİN KADİR GECESİ İÇİN TAVSİYE ETTİĞİ DUA

KADİR GECESİ MESAJLARI

Allahım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma. Bana lütfettiğin güzellikleri benden çekip alma. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Ya Rabbi! Hastalara şifa, dertlilere deva, açlara aş, toklara iman ve itikat, evlerimize huzur bereket, vatanımıza refah ver. (Amin) hayırlı Kandiller.

Allahım! Senden hayırlar ve iyi ameller işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum. Selam ve Dua ile Hayırlı Kandiller.

Ey talihsizlerin sığınağı, acizlerin güç kaynağı, dertlilerin tabibi, çaresizlerin çaresi ve ey her dua'da bulunana icabet eden, Ululuk Tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle. Hayırlı Kandiller.

Nefsimizi arındıracak, muhabbetimizi dualarla pekiştirecek, kardeşliğimizi devam ettirecek bir gece olması temennisiyle, Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Allah'ım! Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi; Ömrümüzüde bin ömürden hayırlı kıl. Bizi salihler zümresiyle haşreyle. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!

Kadir gecesi'nin sabahında, hepimizin günahlardan temizlenmiş, Allah'ın rahmetine mazhar olmuş kullardan olmamız duasıyla hayırlı kandiller.

Ben Fakir,Sen Rahim Ben Çaresiz, Sen Ehad Ben Ölü, Sen Hayy Ben Muhtaç, Sen Samed Adın Baki, Adın Rezzak Bizi Sensiz bırakma Yarabbi! (Amin) Hayırlı Kandiller

Allah'ım! Tüm İslam aleminin çocuklarına ilim, irfan, sıhhat, doğruluk, güzel ahlak, iffet, sadakat, başarı ve cennet nasip eyle. (Amin) Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Leyle-i Kadir geceniz mübarek olsun. Allah bu ulvi geceyi İslam aleminin inşirahına vesile kılsın.

Allah'ım! Sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, bizi de affeyle! Âmin! Kadir Geceniz mübarek olsun.

Günahlarımızın af, dualarımızın kabul olması dileğiyle… Kadir Geceniz kutlu olsun.

Kadir Gecesi, Kur'an'la, Kur'an'ın getirdiği adaletle, merhametle, hikmetle ve selametle kıymet bulma gecesidir. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Rabbimizden niyazım odur ki, asırlar önce Kadir Gecesi nasıl bize Kur'an'ı getirdiyse, bu Kadir Gecesi de ülkemize, milletimize, acılar içerisinde kıvranan İslâm âlemine ve bütün insanlığa Kur'an'ın merhametini, adaletini, sevgisini getirsin. Kadir Gecemiz mübarek olsun.

O'na açılan eller nasıl boş geri döner? Dua eden kalbin ateşi söner. Kadir Gecesi'dir, "O" herkesi affeder.

Bu gece, Rabbimiz katındaki kadrimizin yücelmesine vesile olsun. Kadir Gecemiz kutlu olsun.

Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temennî ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Sema kapılarının açılıp, rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu günde düşen rahmet damlalarının sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kadir Gecenizde tüm dualarınız kabul olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabb'i, bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.