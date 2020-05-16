Kadir gecesi hangi gün? Ramazan ayı Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesinin önemi nedir? 2020 kadir gecesi! Kadir suresi!
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Kadir gecesi hangi gün? Ramazan ayı Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesinin önemi nedir? 2020 kadir gecesi! Kadir suresi!

Kadir gecesi Ramazan ayının en kutsal ve özel günüdür. Bu mübarek gün bu yılki Ramazan ayı içerisinde hangi gün olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Kadir gecesi ne zaman? 2020 Kadir gecesi hangi gün? Ramazan ayı Kadir gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir gecesinin önemi nedir? Soruların yanıtı haberimizde.

Kadir gecesi hangi gün? Ramazan ayı Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesinin önemi nedir? 2020 kadir gecesi! Kadir suresi!
16.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:22

Kadir gecesi Ramazan ayının en kutsal ve mübarek gecesi olarak kabul edilir. İslam geleneğinde yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi özel bir yere sahiptir. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında Kadir gecesi hangi gün herkes tarafından merak ediliyor. En hayırlı gün Kadir gecesi ne zaman ve önemi nedir haberimizde.

2020 RAMAZAN KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. gecesi İslam dünyasında ve geleneğinde Kadir Gecesi olarak bilinir ve anılır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı dini günler takvim ve programına göre İslam aleminin kutsal gecesi olan ve kuranın indirildiği ay olarak kabul edilenKadir Gecesi bu yıl, 19 Mayıs 2020 tarihinde idrak edilecek.

Kadir gecesi hangi gün? Ramazan ayı Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesinin önemi nedir? 2020 kadir gecesi! Kadir suresi!
KADİR GECESİ NE ZAMAN?

KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Kadir, kelime anlamı olarak; hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelirken, dini olarak "leyletü'l kadr" şeklinde Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak anılır. Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu geceyi anlatır. Bu sürede Allah (cc) şöyle buyurdu: "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." Bu gece edilen dualar, kılınan namazlar kabul edilir.

KADİR GECESİNDE YAPILCAK DUALAR VE İBADETLER NELERDİR?

Kadir gecesini tüm İslam alemi; namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua ederek geçirmeli. Namaz borcu olanların, nafile namazından önce en az beş vakit namazı kaza yapmalı, borcu olmayanlar ise nafile namazını kılmalı.Kadir Gecesi'ne özel okunacak bir dua yoktur ancak Peygamber Efendimiz : "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini bir Hadis-i Şerif'inde önermiştir.

Kadir gecesi hangi gün? Ramazan ayı Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesinin önemi nedir? 2020 kadir gecesi! Kadir suresi!
KADİR GECESİ

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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