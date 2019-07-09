Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun evlilikleri üç yılı geride bıraktı. Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül'e üçüncü yıllarına özel bir video klip hediyesi geldi. Kısa sürede internette izlenme rekorları kıran videonun ardından vatandaşlar, Neslihan Atagül kimdir diye arama yapmaya başladı. Peki Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül kimdir? Kaç yaşında?

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkez kökenlidir. 2005 yılında Erberk Ajans'a kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynadı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandı.

Neslihan Atagül, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım attı. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Neslihan Atagül, 18 Kasım 2011 tarihinde ATV'de yayına başlayan Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan "Hayat Devam Ediyor" adı programda Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynadı. 2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde "Zehra" rolüne hayat verdi. Araf isimli filmde Atagül, performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Neslihan Atagül 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı, başrollerini Kadir Doğulu ile paylaştığı "Fatih Harbiye" adlı televizyon dizisinde oynadı.

2015 yılında senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı "Senden Bana Kalan" adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolü paylaşırken Zeynep Kankonde ve Wilma Elles gibi oyuncular da eşlik etti. Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı "Kara Sevda" adlı dizide Zerrin Tekindor ve Kaan Urgancıoğlu da oynadı. 2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi Madrid'de çekildi.

25 Kasım 2015 tarihinde, 3 yıldır beraber olduğu Kadir Doğulu ile evlendi.

FİLMOGRAFİ

2006 İlk Aşk Genç Bahar

2011 Araf Zehra

2015 Senden Bana Kalan Elif

DİZİLER

2006 - 2010 Yaprak Dökümü Deniz

2011 Canım Babam Pınar

2011 - 2012 Hayat Devam Ediyor Şirin Bakırcı

2013 - 2014 Fatih Harbiye Neriman

2015-2017 Kara Sevda Nihan Sezin (Soydere)