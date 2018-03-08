Kadınlara Çiçek Değil Bayrak Verdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediyeden emekli bir vatandaş, 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle kadınlara, çiçek yerine bayrak dağıttı.

İslahiye Belediyesinde emekli olan Zeynel Abidin Demir 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle Halk Eğitim Merkezinde görev yapan öğretmenler ve kursiyerlere ay yıldızlı bayrak dağıttı. 10 yıl önce emekli olan Demir, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı hatırlatarak, "8 Mart Dünya kadınlar gününde her daim çiçek verdiğimiz kadınlarımıza bu defa bayrak dağıtmak istedim. Bir süredir kurduğum bir hayaldi ve bunu gerçekleştirmeyi başardım. Kurs öğretmenlerinden Hatice Aslan ise böyle anlamlı güzel günde anlamlı bir hediye almaktan mutlu olduğunu belirterek, "Hem çok sevindim hem gurur duydum. Rabbim bayrağımızı ilelebet başımızın üstünde dalgalandırmayı nasip eylesin" dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Sürreya Aslan ise, "Gerçekten çok heyecanlandım böyle güzel bir hediye almaktan 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle biz kadınlara gösterilen bu özel günün bir gün değil her zaman hatırlanması isterim" dedi.

Kaymakam Yıldırım karanfil dağıttı

İslahiye ilçesinde ise çeşitli etkinliklerle Kadın Günü kutlandı. İslahiye Aile sosyal Hizmetler binası konferans salonunda gerçekleştirilen törene İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, İslahiye Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Özdemir, Müdür Yardımcısı Fatma Yırtar ve kurs öğretmenleri katıldı. Bazı kurs öğretmenleri kadınlar gününde ilk defa çiçek aldıklarını belirterek, ilk çiçeklerini ise Kaymakam Yıldırım'ın elinden almanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. Programa katılanlara "Annemin Yarası" isimli film izletildi.

Kaymakamı Ramazan Yıldırım 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle Halk Eğitim merkezi kurs öğretmenlerine karanfil dağıttı. - GAZİANTEP