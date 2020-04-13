Kadınlara canlı yayınla psikolojik destek Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde görevli psikologları koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalan kadınlara canlı yayın üzerinden psikolojik destek veriyor.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde görevli psikologları koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalan kadınlara canlı yayın üzerinden psikolojik destek veriyor. Haftanın üç günü belirledikleri konularda yaptıkları yayınlarda danışanlarıyla bir araya gelen uzmanlar, bu sayede başta kaygılar olmak üzere olumsuzlukların önüne geçerek kadınların ruh sağlığını koruyor.

Bağcılar'da evli çift, yetişkin kadın, ergen ile çocuklar olmak üzere 4 ayrı gruba bireysel danışmanlık ve psikoterapi hizmeti veren Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, yeni tip koronavirüs sebebiyle bir süre ara verdiği çalışmalarına internet üzerinden sürdürmeye devam ediyor.

KENDİNİ İYİ HİSSETTİRECEK TÜYOLAR VERİYORLAR

Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nin Uzman Klinik Psikologları Esra Aydın ile Şengül Yarımoğlu, her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günlerinde saat 14.00-15.00 arasında danışanlarıyla bir araya geliyor. İnstagram ve facebook'taki "bagcilarkadinveaile" isimli sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınla karantina atındaki danışanlarının evine konuk olan psikologlar samimi bir ortamda görüşmeler yapıyor. Uzmanlar belirledikleri konular hakkında sunumlar yaptıktan sonra kendilerine yönlendirilen soruları cevaplandırıyor. Danışanlarla bir arkadaş gibi sohbet eden psikologlar, onlarla hem dertleşiyor hem de tavsiyeleriyle kaygıdan uzaklaştırarak bu süreci ruhsal olarak sağlıklı bir şekilde geçirmelerine yardımcı oluyor. Uzmanlar, stresi yenmekten uyku düzeni ve spora kadar çeşitli konularda tavsiyelerde bulunurken; evde ufak dokunuşlarla kendilerini iyi hissettirecek aktivitelerle ilgili de tavsiyeler veriyor.

LOKMAN ÇAĞIRICI, DERSLERE DAVET ETTİ

Eğitim programı kapsamında 13 Nisan Pazartesi günü 'Korona ve Evde İletişim', 15 Nisan Çarşamba günü 'Koronada çocuk ruh sağlığı' ve 17 Nisan Cuma günü ise 'Evde ne yapmalı?' konularında canlı yayın yapılacağı açıklandı.

Kaynak: DHA