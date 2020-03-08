Kadınlar, 'kadına şiddete' karşı sahaya çıktı
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Denizli, Emekçi, 8 Mart, Futbol, Güncel

Kadınlar, 'kadına şiddete' karşı sahaya çıktı

TÜRKİYE Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şubesi tarafından bu yıl "Kadına şiddete hayır" sloganıyla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, halı sahada futbol oynadı.

08.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:08
Kadınlar, 'kadına şiddete' karşı sahaya çıktı

TÜRKİYE Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şubesi tarafından bu yıl "Kadına şiddete hayır" sloganıyla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, halı sahada futbol oynadı.

TÜFAD Denizli Şubesi tarafından bu yıl 11'incisi "Kadına şiddete hayır" sloganıyla düzenlenen 'Annem Futbol Oynuyor' ada altındaki halı saha etkinliği ilgi çekici anlara sahne oldu. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan kadınlardan oluşan takım, futbol oynamak için sahaya çıktı. 2 Mart'ta başlayan turnuvada 10 takım mücadele etti. Etkinliğin finalinde ise, Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Gazeteciler Cemiyeti kadın futbol takımları gösteri maçında karşı karşıya geldi. . İki takım sahaya 'Kadına Şiddete Hayır' pankartı ile çıktı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ilk yarı 20 numaralı forma ile Merkezefendi Belediyesi'nde, ikinci yarı ise 23 numaralı forma ile Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde ter döktü.TÜFAD Başkanı Bülent Fil, kadına şiddetin son bulmasını istediklerini kaydedi, "Bu yıl etkinliğimizi 11. kez yapıyoruz. Amacımız kadına şiddetin bir son bulması. Toplumda kadına yönelik duyarlılığı artmasını istiyoruz. Farkındalık oluşturup kadına şiddete son vereceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

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