Kadınlar için hayata geçirilen "Mor Haritam" uygulaması 48 il belediyesine tanıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), İsveç Büyükelçiliği ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliğiyle hayata geçirilen, kadınlara yönelik hizmetlerin yer aldığı "Mor Haritam" uygulamasını 48 il belediyesine tanıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), İsveç Büyükelçiliği ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliğiyle hayata geçirilen, kadınlara yönelik hizmetlerin yer aldığı "Mor Haritam" uygulamasını 48 il belediyesine tanıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "kadın dostu" uygulamaları kapsamında ilk kez hayata geçirilen "Mor Haritam" uygulamasında belediyenin kadın merkezleri, sosyal yardımlar, gündüz bakımevleri gibi toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetler yer alıyor.

UN Women'ın katkılarıyla yürütülen "Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi" kapsamında, İsveç Büyükelçiliği ile TESEV iş birliğinde hizmete alınan ve İsveç Uluslararası Kalkınma İş birliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla fonlanan Mor Haritam Projesi ile Türkiye'nin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesince, Mor Haritam uygulamasının tanıtımı için 48 il belediyesine yönelik video konferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.

Toplantıya, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necla Zarakol ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu katıldı.

"Kentte kadınlara verilecek hizmetlerin bölgesel analizlerini yapıyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çokakoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın temelli verilerin alındığı Mor Haritam ile kentte kadınlara verilecek hizmetlerin bölgesel analizlerini yapıyoruz. Bu harita sayesinde kadınlar riskli buldukları bölgeyi bize bildiriyorlar. Kendi mahallelerindeki tüm şiddet merkezlerini, hizmet birimlerini görüp buralardan hizmet talep edebiliyorlar.

Yine harita sayesinde belediyemizin kadınlar için etkin hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlayacak eylemler hayata geçiriliyor. Kentteki tüm kadınların ihtiyaçlarını belirleyen ve bu ihtiyaçlar ışığında çalışan birimlerimize güç katan bu haritanın Türkiye'de ilk olması da bizi ayrıca gururlandırmaktadır. Umarım tüm illere yaygınlaştırılır."

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström da, İsveç'in bu projenin ortağı olmasından son derece büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a teşekkürlerini iletti.

Herrström, bu girişimin diğer şehirler ve tüm ülke için model olması temennisinde bulunarak, kadın haklarını geliştirmek için birlikte yapılabilecek daha çok çalışma olduğuna işaret etti.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da toplantıya gönderdiği yazılı mesajında, "Kadınlar için yaptığımız bu haritanın güvenli kentler için örnek olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü