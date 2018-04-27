Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, "Gelişmiş bir ekonomi ve demokrasi, iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine bağlıdır." dedi.

TÜRKONFED tarafından yürütülen "Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi"nin 2018 yılı ikinci toplantısı Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun desteği ve Hatay Kadın Girişimciler Derneğinin ev sahipliğinde Hatay'da yapıldı.

Kadooğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 3,5 milyon Suriyeli sığınmacının yaklaşık 470 binine kucak açan Hatay'ın, ev sahipliği anlamında İstanbul'dan sonra en büyük katkıyı yaptığını söyledi.

Dünyanın ve ülkenin, büyük bir siyasal, ekonomik, toplumsal ve sosyal değişim yaşadığını belirten Kadooğlu, şöyle devam etti:

"Ülkelerin rekabetçiliği, ekonominin yanında toplumsal hayatta yarattığı değeri, sürdürülebilir kalkınmada etkin kullanmasıyla ölçülüyor. Bu noktada, kadının ekonomik hayata aktif katılması, ülkelerin refah seviyesini artırırken, kalkınmanın da en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor. Tek kanatla uçmak nasıl mümkün görünmüyorsa, toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına aktif katılımı olmadan da kalkınma ve rekabetçilik pek mümkün görünmüyor. Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı son 10 yılda yaklaşık 10 puan artarak yüzde 33'ler seviyesinde seyrederken, AB ortalamasının yaklaşık yüzde 56 olduğunu da hatırlatmak isterim. Yine son 10 yılda kadın istihdamını da yüzde 7 artıran Türkiye'nin toplumun yarısını oluşturan kadınları iş hayatına katması durumunda büyüme ve kalkınmada önemli bir sıçrama yaratacağını düşünüyorum. Gelişmiş bir ekonomi ve demokrasi, iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine bağlıdır."

"Kadınlarda kayıt dışı istihdam oranı daha yüksek"

Kadooğlu, dünyada iş gücünün yüzde 40'ını kadınların oluşturduğuna işaret etti.

Kadınların statüsünü geliştirecek her türlü politikanın hem yerli hem de milli olduğunu söyleyen Kadooğlu, "Ülkemizin kalkınması için de olmazsa olmaz koşuldur. Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasiye giden yol kadının güçlendirilmesinden geçmektedir. Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü ekonomi, güçlü demokrasi ve güçlü Türkiye demektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de kadınların kayıt dışı çalışma oranının erkeklere göre daha yüksek olduğunu belirten Kadooğlu, kadınları kayıt dışı çalışmaya iten en önemli etkenin eğitim seviyesi yetersizliği olduğunu, bu durumun ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Toplantıda "İş Hayatında Kadın: Yerel Yönetimler ve İş Yerlerinde Uygulamalar" ve "Girişimcilikte Dijitalleşme ve Sosyal Medya Kullanımı" adlı sunumlar ile "Başaran İnsan Hikayeleri" konulu bir panel gerçekleştirildi.