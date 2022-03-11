Kadına yönelik suçlarda iyi hal indiriminin kaldırılması önerisi komisyon raporunda

Tbmm Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 912 sayfalık rapordaki önerileri arasında, kadına yönelik işlenen suçlarda iyi hal indiriminin kaldırılmasının da yer aldığını söyledi.

Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nun hazırladığı 912 sayfalık rapor, TBMM Başkanlığı'na sunularak, genel kurulda görüşülüp kabul edildi. Komisyon Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, raporun ayrıntılarını DHA'ya anlattı. Çalık, komisyonun özellikle kadına yönelik şiddetin araştırılması, sebeplerinin takip edilmesi, tespit ve önerilerin yapılması amacıyla 9 Mart 2021'de kurulduğunu, 24 toplantı gerçekleştirerek, 1 yıl içinde çalışmaların tamamlandığını söyledi. Çalık, 5 bölümden oluşan komisyon raporunda kadına şiddet ile mücadele kapsamında 42 tespit yaptıklarını ve 547 öneride bulunduklarını kaydetti.

"Aile Bakanlığı'nın 183 numaralı hattı sosyal hizmet hattı. Buraya herkes başvuruyor; sosyal yardım, hizmet talebinde bulunanlar ve şiddete maruz kalanlar. Bu kamuoyunda bilinen bir hat. Biz 'ya bunu güçlendirelim ve kadına yönelik şiddetle mücadele hattı olsun ya da yeni bir hat kuralım' dedik. Bu hattın yaygınlaşması, bilinilirliğinin artması için de yeni lansmanlar düzenleyelim, broşürler dağıtalım. 183 Sosyal Destek Hattı'ndan ayrı olarak, sesli mesaj servislerine yönlendirilmeksizin, doğrudan operatöre bağlanan, aile içi ve kadına yönelik şiddet mağdurları için krize müdahale konusunda eğitimli ve tercihen kadın personelin çalıştığı, farklı dillerde hizmet veren, akılda kalıcı, engelli erişimine uygun, 7 gün 24 saat hizmet sunan, ayrı bir 'Acil Şiddet Hattı' kurulmalıdır" dedi.