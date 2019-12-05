'Kadın yaşamın her alanında olmalı!'

05.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:25

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 85. yılı Karabağlar'da, 5. Geleneksel Seçilmiş Kadınlar Kahvaltısı'yla kutlandı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi işbirliğiyle düzenledikleri etkinliğe eşi Fügen Selvitopu'yla birlikte katıldı. Karabağlar Belediyesi Uğur Mumcu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda, Karabağlar Kent Konseyi üyeleri, siyasi parti, sivil toplum örgütü ve sendika temsilcileri, kamunun farklı alanlarında görev alan kadınlar yer aldı. Katılımcılar bileklerine, kızların çocuk yaşta evlendirilmesine tepki göstermek amacıyla kırmızı kurdele taktı.

TAKİYE UYARISI

Etkinlikte konuşan Başkan Muhittin Selvitopu, kadınların siyasi yaşam içinde hak ettikleri yeri almaları için 85 yıl önce bu yasal düzenlemenin yapıldığına dikkat çekerek, "Aynı şekilde kadınlarımızın, kültürden sanata, bilimden spora kadar toplumsal yaşamın her alanında yer almaları gerekiyor. Son yıllarda bu konuda çeşitli olaylar nedeniyle tartışmalar yapılıyor. Bu tartışmalarda samimi olmalıyız. Gerçekten ne istediğimizi çok iyi ifade etmeli, takiye yapmamalıyız. Takiye yaparsak kendimizi kandırırız" dedi.

KİHEP VURGUSU

Karabağlar Belediyesi olarak ilçedeki tüm kadınların yanında yer almaya çalıştıklarını, bu kapsamda özellikle semt merkezlerini çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Çünkü bu merkezleri en çok kadınlarımız kullanıyor. Amacımız onları toplumsal yaşamın içine olabildiğince katmak. Benim en fazla mutlu olduğum etkinliklerden biri, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı yani kısa adıyla KİHEP'e katılan kadınlarımıza başarı belgelerini verdiğimiz törenler. Orada şunu gözlemliyoruz. Eğitim alan kadınlar yaptıkları konuşmalarla yaşamlarında nelerin değiştiğini, dünyaya nasıl farklı bir gözle baktıklarını çok net bir şekilde ifade ediyorlar.. Biz bu değişimi dışarıdan yeterince fark edemiyor olabiliriz ama KİHEP onlar için çok önemli bir adım. Bunun yaygınlaştırılması gerekiyor. Bir de, özellikle dar gelirli semtlerde ailenin tüm yükünü omuzlayan kadınlarımızın mutlaka ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları gerekiyor. Bunun için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız."

ÖZE DÖNMEK…

Başkan Selvitopu, Anadolu kültürünün özünde kadın erkek eşitliğinin yattığını da anımsatarak, "Temennimiz gelecekte kadın erkek eşitliğinin tartışılması değil, insan olarak ihtiyaçlarımızın neler olduğunun konuşulmasıdır. Çünkü bu ülke bunu hak ediyor" diye konuştu.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık da, "Hepimiz her şeyden önce insanız. Hayatımızı 2. sınıf insan olarak sürdürmek istemiyoruz. Mustafa Kemal'in kızları olarak O'nu bu 5 Aralık'ta da sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Buluşma, soru yanıt bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Bültenler