Kadın profesör, BİYOM Merkezi arazisindeki çalışmayı durdurmak için kepçenin önüne yattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kadın profesör, BİYOM Merkezi arazisindeki çalışmayı durdurmak için kepçenin önüne yattı - Haberler
Pamukkale Üniversitesi, Ali Ramazan, Güncel

Kadın profesör, BİYOM Merkezi arazisindeki çalışmayı durdurmak için kepçenin önüne yattı

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsü içindeki yerli tohum ile bitki üretimi yapılan Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) tarlasında yapılmak istenilen altyapı çalışmasına, Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve kepçenin önüne yatan Prof. Dr.

25.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:30
Kadın profesör, BİYOM Merkezi arazisindeki çalışmayı durdurmak için kepçenin önüne yattı

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsü içindeki yerli tohum ile bitki üretimi yapılan Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) tarlasında yapılmak istenilen altyapı çalışmasına, Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve kepçenin önüne yatan Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak engel olmak istedi. Üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan 2 profesör, darp raporu alıp şikayetçi oldu. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proföserlere zor kullanılmadığını bildirdi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü bir süre önce kreş, botanik bahçesi, bilim müzesi, yapay zeka uygulamaları, mükemmeliyet merkezi, çocuk üniversitesi ve kütüphanesi ile öğrenci projeleri geliştirme ve destek merkezi yapılması için harekete geçti. Ancak proje, yapılması planlanan merkezlerin altyapı çalışmasının, üniversite bünyesinde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı ile AB destekli yerli tohum ve bitki üretimi yapılan Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (BİYOM) tarlasında olumsuzluğa neden olacağı gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

BİYOM Müdürü ABD'deki Cornell Üniversitesi mezunu Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ile Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, tarlanın altından geçmesi planlanan alt yapı çalışmasının tohum ve bitki üretimi yapılan tarlaya zarar vereceği gerekçesiyle, projeye karşı çıktı. İki profesör, tarlada nöbet tutmaya başladı.KEPÇENİN ÖNÜNE YATIP ÇALIŞMAYA ENGEL OLDUProf. Dr. Alan ve Prof. Dr. Toprak, dün sabah çalışma yapmak için tarlaya gelen iş makinelerine engel oldu. PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ da tarlaya gelip, iş makinelerine çalışmaları için talimat verdi. Ancak iki profesör, çalışmalara tekrar engel olmak istedi. Bunun üzerine üniversitenin özel güvenlik görevlileri, profesörlere müdahale etti. Yaşanan gerginliğin ardından Prof. Dr. Alan ve Prof. Dr. Toprak, güvenlik görevlileri tarafından çalışmanın yapılacağı alandan çıkartıldı. Prof. Dr. Toprak, bir süre sonra geri gelip, kepçenin önüne yatarak, çalışmasına engel oldu.O anlar, diğer öğretim üyeleri tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Özel güvenlik görevlilerinin yeniden müdahalesi ile 2 profesör alandan uzaklaştırılddı.Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, hastaneden darp raporu alıp, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere kendilerini darp ettiklerini ileri sürdükleri özel güvenlik görevlilerinden ve Yapı İşleri Daire Başkanı'ndan şikayetçi oldu.'BÖYLE MUAMELEYİ HAK ETMEDİK'BİYOM Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Alan, merkezin tarlasında rektör tarafından katliam yapıldığını ileri sürerek, "Türkiye'nin gıda geleceği bu projeye bağlı. Yerli tohum ve bitkiler üretiyoruz. Burada uygulanan projelerin altında PAÜ Rektörü'nün de imzası var. Lansmanını Tarım ve Orman Bakanlığı yaptı. Alan merkezimize tahsisi yapıldığı için biz de tellerle çevirip, damlama sulama sistemi kurduk. Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK'a projeler yaptık. Arazi kısmı bizim için çok önemli. Günlük gözlemler yapıyoruz. Basit projeler yapmıyoruz. Buradaki projelere saygı gösterilip, destek olunması gerekiyorken, üç yıldır mobinge maruz kalıyoruz. İlk olarak elamanlarımız alındı. Tek tek ektiğimiz binlerce soğan bitkisi var. Direk telleri kesip, kepçelerle müdahalede bulundular. Ne gerek var. Güvenlik görevlilerini bizim üzerimize sürüyorlar. Görev yaptığım bir yerde böyle bir muameleyi hak etmedik.  Karşımdakiler boğazıma sarılıp, darp ettiler. Aşağılandım. Kendi yetkili alanımda, çalışmalarıma müdahale edildi. Darp raporu aldım. Rektörden, güvenlik görevlileri ile Yapı İşleri Daire Başkanı'ndan şikayetçi oldum. Kolumda ve göğsümde morluklar oluştu" dedi.'BİTKİLERİM İÇİN CANIMI VERİRİM'Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak da uygulama alanındaki ekili ürünleri korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak engel olamadıklarını ifade ederek, "Ürünlerimizi korumak adına gerekirse canımı feda ederim. Oradaki ürünler Türkiye'nin geleceğini temsil ediyor. Tohumda yurt dışına bağımlıyız. Bu bağımlılığı ortada kaldırmak için merkezde çalışıyoruz. Arazimize girerek ektiğimiz bitkileri iş makinesiyle söktüler. Bu bitkileri doku kültürüyle zor şartlarda ürettik. Ürünlerimize zarar gelmemesi için elimizden gelini yaptık ancak kurtaramadık. Polisi çağırdık ancak Rektör, üniversiteye sokmadı. Rektör, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yanlış bilgiler vermiş. Sadece bizim arazimizi parçalamak için altyapıyı geçirmişler. Bunun başka bir açıklaması yok. Bir profesör olarak görev yaptığım yerde böyle bir muameleye maruz kalacağım aklıma bile gelmezdi" diye konuştu.'TOHUM PROJESİNİ AKSATANACAK DURUM YAŞANMADI'

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BİYOM'da hocalara karşı kesinlikle zor kullanma gibi bir olay yaşanmamıştır. Hocalarımıza bölgede çalışma yapılacağını anlattım. Ancak onlar direneceklerini söyledi. BİYOM'un atık suları dışarı akmakta ve toplum sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Bölgedeki diğer projeler için atık tahliye borusu geçirmek için 80-100 santimetre derinliğinde kanal açtık. Boruyu döşeyip, kapatacağız. Daha sonra üzerine istediklerini ekip dikebilirler. Görüntülerdeki ağaçları kepçe söktü, onları da saksıya aldık. Bu çalışmada kesinlikle bahsedilen tohum projesini aksatacak bir durum yaşanmamıştır" dedi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Haberler
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı Haberler
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın Haberler
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın
Koronavirüs salgınına rağmen bir ilimizde semt pazarı doldu taştı Haberler
Koronavirüs salgınına rağmen bir ilimizde semt pazarı doldu taştı
Türk sporunda üçüncü koronavirüs vakası! Gümüşdağ salgına yakalandı Haberler
Türk sporunda üçüncü koronavirüs vakası! Gümüşdağ salgına yakalandı
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Haberler
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Basketbolcu Acun Ilıcalı Serra Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Futbolcu Beşiktaş Açıklama
Şu an buradasınız: Kadın profesör, BİYOM Merkezi arazisindeki çalışmayı durdurmak için kepçenin önüne yattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 16:29:58. #1.15#
title