Kadın muhtar traktöre binip mahallesini ilaçladı

Eskişehir'de kadın muhtar Canan Arı'nın mahallede yaşadıkları sinek problemi üzerine traktöre binerek sokakları bizzat kendisinin ilaçlaması, mahalle sakinleri tarafından gururla karşılandı.

Geçtiğimiz aylarda da adından yardım faaliyetleri ve hayvanseverliğiyle söz ettiren Tepebaşı bölgesine bağlı Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, yine mahalle sakinlerinin gönlünü kazandı. Belediye ilaçlama yapsa da bazı iklimsel sebeplerden dolayı mahallede sinek sorunu devam edince muhtar Arı, elini taşın altına koydu. Arı, traktöre binip sokak sokak gezerek mahalleyi ilaçladı. Muhtarlarını traktör tepesinde gören mahalle sakinleri, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

"Traktöre bindim her sokağı, caddeyi ilaçladım"

Diğer senelere oranla bu sene daha fazla sinek problemi yaşanması üzerine mahalleyi traktörle ilaçladığını anlatan Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, her şeyin mahalle sakinlerinin huzuru için olduğunu belirtti. Arı, "Bu sene yağmur çok fazla yağmadı ve Porsuk çayının suyu durgun olduğu için sinek oluşumu biraz daha fazlalaştı. Mahalle sakinlerinden bu konuyla alakalı şikayet gelmeye başladı. Kurumlarımız sağ olsun ilaçlıyorlar, ancak problem devam edince ben de onlara destek olmak amaçlı haftada bir gün traktörle ilaçlama yaptım. Her şey mahalle sakinlerimin huzuru ve refahı için. Traktöre bindim ilaçlama yaptım, her sokağı, caddelere kadar ilaçladım" diye konuştu.

"Muhtarlığa oturmaya gelmedim"

Mahallede zamanlarını dolu dolu geçirdiklerini ve çeşitli konularda farklı projeleri olduğunu söyleyen Muhtar Arı, "Tek işimiz hizmet sloganıyla yola çıkmıştım. Muhtarlığa oturmaya gelmedim, her alanda her yere yetişmeye çalışıyorum. Mahalle sakinlerimin her konuda ne istekleri olursa yanlarında olmaya çalışıyorum. Akla gelebilecek her türlü projede yer almak gerekiyor. İlaçlamayı bitirdik, insanlar rahat etti. Bu iş bitti diye gelip muhtarlıkta oturayım diye düşünmedim; gençlerimiz için, kadınlarımız için projeler yapıyorum. Mahallemizde zamanımızı dolu dolu geçiriyoruz. Şeker Mahallemin şeker sakinleri videomu çekmiş, ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum onlara da" dedi.

Mahalle sakinleri 'şeker' muhtarıyla gurur duyuyor

Şeker Mahallesi'nde yaşayan Müesser Özbek, muhtarlarıyla gurur duyduklarını söyledi. Özbek, "Şeker Mahallesi'nin 'şeker' muhtarı. Ben ona 'iyilik meleği' diyorum, kanatsız iyilik meleğimiz. Herkese yardıma koşuyor. Mahallede bir çukur oluyor, muhtarımıza haber veriyoruz, hemen yetkililerle irtibata geçiyor, hallediyor. Sineklenme oluyor, haber veriyoruz, hemen bizzat kendisi ilaçlıyor. Belediyeye, valiliğe başvurmamıza gerek kalmıyor" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Farklı bir mahallede yaşamasına rağmen Muhtar Canan Arı'nın faaliyetlerine şahit olduğunu belirten Hülya Orhun, "Çok memnunuz, Allah razı olsun. Bir işimizi ikiletmeden hemen yapar. Çok mütevazıdır, çok severiz. Erenköy Mahallesi'nde oturmama rağmen ben Canan Hanımın muhtarlığından haber darım. Kendisi her zaman yardıma koşar. Gurur duyuyoruz. Geçenlerde yaptığı ilaçlama çalışması çok hoşumuza gitti, gururlandıracak bir şey" dedi.

"Bir kadının traktöre binip mahalleyi ilaçlayacağı aklıma gelmezdi"

Kadın muhtarın traktörle mahalleyi ilaçladığına şahit olunca yaşadığı şaşkınlığı anlatan mahalle sakini Ayhan Onukcan, "Bizim muhtarımız, medarı iftiharımız. Gerçekten bu yaşıma kadar böyle bir muhtar ne gördüm, ne şahit oldum. Kendisi mahallede elinden gelmeyen hiçbir iş, yetişmediği hiçbir yer yok. Tüm Türkiye tanıyor kendisini. Bir kadın, hiç kalkıp da traktör kullanıp mahalleyi ilaçlar mı? Bir gördüm şok oldum. Hatta kıyamadım, dedim 'Canan Hanım size şapka vereyim de başınıza güneş geçmesin'. Herkesin yardımına koşar. Egosu sıfır. Herkese eşit davranır. Durduğu yerde durmuyor, her tarafa yetişiyor. On parmağında yirmi marifet. Bir kadının traktöre binip mahalleyi ilaçlayacağı aklıma gelmezdi, kendisiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Onunla ne kadar gurur duysak az"

Muhtarlarının iyi kötü her zaman yanlarında olduğunu aktaran Banu Kasap, "Ben karşıda oturduğum için sürekli muhtar hanımın faaliyetlerine şahit oluyorum. Traktörün üzerinde de gördüm, mahalleye ilaçlama yaptı. Bütün mahalleli olarak alkış tuttuk. Mahalle olarak her konuda yanımızda. Düğünümüzde, cenazemizde, iyi kötü her zaman yanımızda oldu" dedi. Bir diğer mahalle sakini Şahin Aşkın ise, "Birçok mahallenin yanına koşuyor, ilaçlama olsun yardım olsun. Biz de alkış yaptık. Ben böyle bir muhtar görmedim. Çocuklara hayvan sevgisini aşılıyor. Onunla ne kadar gurur duysak az. Hiçbir muhtarın yapamadığı işi tek başına yapıyor, helal olsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR