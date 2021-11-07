Kadın modacı, hastalığı nedeniyle tanınmaz hale geldi

İZMİR (İHA) - Moda Tasarım Sanatçısı ve Eğitmeni Tangülü Erçetin, yakalandığı skleroderma hastalığı nedeniyle 6 ayda adeta tanınmaz hale geldi. İzmir Ödemiş'te yaşayan Erçetin, " Türkiye'de bu hastalıkta mücadele eden dört hastadan biriymişim. 6 ay içinde 30 kilo birden verdim. 1,5 yıldır dokuma tezgahımı kullanamıyorum. Kök hücre tedavisi için destek bekliyorum" dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan Moda Tasarım Sanatçısı ve Eğitmeni Tangülü Erçetin, teşhisi konuşan skleroderma hastalığı nedeniyle 6 ayda tanınmaz hale geldi. Türkiye'de bu hastalıkta mücadele eden dört hastadan biri olduğunu söyleyen modacı, 6 ay içinde 30 kilo birden verdiğini belirterek, "1,5 yıldır dokuma tezgahını kullanamıyorum. Kök hücre tedavisi için destek bekliyorum" diye konuştu.

"Ölümden döndüm"

6 ay öncesine kadar sağlıklı bir insan olduğunu belirten Erçetin, "6 ay öncesine kadar çok sağlıklı, sportif bir insandım. Aspirin dahi içmezdim ama 6 ay sonra hastalık vücuduma girmiş. Teşhis hemen konulamadı. Daha sonra vücuda zarar verdikten sonra teşhis konuldu. Hastalık akciğerlerimin üzerini tutmuş. Ellerimi de taş gibi yaptı. Türkiye'de bu hastalıkta mücadele eden dört hastadan biriymişim. Hastalığın son evresine doğru gidiyormuşum ve ölümden döndüm" ifadelerini kullandı.

Destek istedi

Doktorunun tavsiyesi üzerine Antalya'dan İzmir'e taşındığını söyleyen Erçetin, şöyle konuştu: "Günde 25 tane hap içerek bu hastalığı bastırmaya çalışıyoruz. Doktorumun tavsiyesiyle Ödemiş Birgi'ye taşındım. Çünkü buranın havası çok güzel, burada doğal besleniyorum. Eğer ilaç tedavilerine başlamasaydım 3 aylık ömrüm kalmıştı. Azmim sayesinde yaşamaya çalışıyorum. Araştırmalarımın sonunda kök hücre ile hastalığımın düzeleceğini öğrendim. İstanbul'da bu konuda çok iyi profesörlerimiz var. Bu konuda desteğe, yardıma ihtiyacım var. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istiyorum, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan destek bekliyorum. Türk El Sanatları Dokuma sanatçısıyım. Şu anda sadece seyrettiğim bu dokuma tezgahımda bundan 1,5 yıl önce şallar, dokuma ipek kumaşlar dokuyordum. Ancak hastalığın verdiği etki ile ellerimi kullanamıyorum. Ayakta çok zor duruyorum."

"Dokuma tezgahını kullanamıyorum"

Hastalık nedeniyle gün geçtikçe eridiğini ve 6 ay içinde 30 kilo birden verdiğini dile getiren Erçetin "Bu hastalık insanı simasını değiştirdiği gibi aynı zamanda insanın içinden etkiliyor. 1,5 yıldır bu dokuma tezgahını kullanamıyorum. Daha önce ipek böceği yetiştirip ondan ip elde ederek bu dokumada birçok ürünler dokudum. Bu ürünlerden moda tasarımlarımda gelinlikler, abiye kıyafetler diktim. Şu anda hastalığım nedeniyle yapamıyorum. İyileşip tekrar bu dokumayı kullanarak yeni ürünler, yeni kıyafetler dikmek ve bu ipek dokumayı gençlerimize, hanımlarımıza öğretmek istiyorum. Aniden hastalanınca şoke oldum. Hareket edemedim, hareketlerim kısıtlandı" ifadelerine yer verdi. - İZMİR