Kadın hakim koronadan öldü, 6 aylık bebeği yoğun bakımda
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Kadın hakim koronadan öldü, 6 aylık bebeği yoğun bakımda

Kadın hakim koronadan öldü, 6 aylık bebeği yoğun bakımda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa Adliyesinde görevliyken korona virüse yakalanıp bir süredir de tedavi gören 6 aylık hamile kadın hakim hayatını kaybetti.

Bursa Adliyesinde görevliyken korona virüse yakalanıp bir süredir de tedavi gören 6 aylık hamile kadın hakim hayatını kaybetti. Ölümünden 6 gün kadın hakimin karnından operasyon ile alınan bebeği ise yoğun bakımda hayata tutunabilmek için mücadele ediyor.

Bursa 14'üncü İş Mahkemesi hakimi Ebru US Aykaş,ın (42) 23 Nisan'da yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. 6 aylık hamile olan Aykaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Aykaş'ın karnındaki bebeği 29 Nisan'da operasyonla alındı. 6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakim Aykaş ise bugün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yargı camiasının acı günü

Hakim Ebru US Aykaş'ın ölümü, Bursa Adliyesi'nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu. Bursa Adliyesi, Ebru US Aykaş için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Bursa 14'üncü İş Mahkemesi Hakimi Ebru US Aykaş tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde 05.05.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi bugün Ordu ili Ünye ilçesinde defnedilecek olup, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşımız, Bursa Hakimi Ebru US Aykas'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ailesinin, yakınlarının ve yargı camiasının başı sağ olsun" dedi.

Hakim Aykaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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