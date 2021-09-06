Kadın Festivali'nde finali Suzan Kardeş yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadın Festivali'nde finali Suzan Kardeş yaptı

Kadın Festivali'nde finali Suzan Kardeş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

İzmit Kadın Fesivali'nin son gününde sahne alan Suzan Kardeş şarkılarını kadınlar için söyledi.

İzmit Kadın Fesivali'nin son gününde sahne alan Suzan Kardeş şarkılarını kadınlar için söyledi.

Kadın girişimcileri desteklemek ve kadının gücünü göstermek amacıyla İzmit Belediyesi destekleriyle gerçekleşen İzmit Kadın Festivali'nin son gününde sahneye ünlü sanatçı Suzan Kardeş çıktı. "Bize yakışanı yapalım" diyerek İzmir Marşı ile açılışı yapan Suzan Kardeş, İzmitlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ünlü şarkıcı seslendirdiği şarkılarını, İzmitlilerle birlikte söyledi. "Kadının gücünü göstereceğiz. Böyle anlamlı bir etkinliğe imza atan komplekssiz ve müthiş kadınlar var. İzmit, çok şanslısınız" ifadelerini kullanan Kardeş, festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ünlü şarkıcı Suzan Kardeşi ağırlamaktan dolayı çok memnun olduklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kendisine isminin yazılı olduğu Kocaelispor forması ve plaket takdim etti. Ayrıca kendileri adına fidan bağışında bulunduklarını söyleyen Hürriyet, "Biz kadınlarımız güçlü olsun istiyoruz. Kadın güçlenirse toplum da güçlenir. İzmit Kadın Festivali'nin amacı kadınların her alanda var olabileceğini gösterebilmek, kadın girişimcilerin artmasını sağlamak. Ben cesur, güçlü ve üretken kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar üretiyor, biz de onların ürettiklerinin ekonomik karşılığını bulmasını sağlıyoruz. Kadın festivalimizi geleneksel hale getireceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kadın Festivali'nde finali Suzan Kardeş yaptı
Kadın Festivali'nde finali Suzan Kardeş yaptı
Kadın Festivali'nde finali Suzan Kardeş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Seda Sayan Hande Erçel Deniz Akkaya
Spor Marcao Şenol Güneş Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kadın Festivali'nde finali Suzan Kardeş yaptı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.09.2021 10:30:28. #1.13#

title