Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Açılış Toplantısı yapıldı
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Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Açılış Toplantısı yapıldı

Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Açılış Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ev sahipliğinde "Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Açılış Toplantısı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ev sahipliğinde "Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Açılış Toplantısı" düzenlendi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen açılış toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou, BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Varbanova, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen afetler ve orman yangınlarında hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Bugün, BM Kadın Birimi tarafından 2,5 yıl içinde hayata geçirilecek ve Türkiye'de toplumsal cinsiyete duyarlı plan, politika ve bütçelerin uygulanmasına odaklanacak yeni projeyi resmen başlattıklarını ifade eden Varbanova, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere bütün partner kurumlara teşekkür etti.

Varbanova, kadın erkek eşitliğine erişebilmek için kalıplaşmış, yeni zorlukların üstesinden gelebilecek sürdürülebilir, yapıcı ve bütüncül bir dönüşüme ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz proje ile hedefimiz merkezi ve yerel düzeyde yapılan planlama ve bütçelemeyi eşitliğe duyarlı bir hale getirerek bir adım daha atmak. Bu adım ile amacımız Türkiye'de var olan eşitsizlikleri bütüncül bir yaklaşımla ortadan kaldırmak." ifadesini kullandı.

Etkinlikte konuşan Pertzinidou, bu önemli açılış toplantısında burada bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Cinsiyet eşitliğinin temel bir hak olduğunu hatırlatan Pertzinidou, bunun AB'nin temel ilkelerinden biri olduğunu ve barışçıl, refaha sahip ve sürdürülebilir dünya için de gerekli olduğunun altını çizdi.

Pertzinidou, bu meselenin sadece adalet ve temel hak meselesi olmadığının, cinsiyet eşitliğinin ekonomik etkileri olduğunun altını çizerek, "AB'de cinsiyet eşitliğinin gelişmesiyle birlikte 2050 yılı itibarıyla zenginlik en az yüzde 6 artacak ve bu önemli bir oran." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa Komisyonu'ndan daha fazla kadın hakimiyetine sahibiz"

Kaymakcı da kadın hakları ile AB arasında çok yakın ilişki olduğunu dile getirerek, "Avrupa Komisyonunun başında bir kadın var. Ursula von der Leyen. Bu çok önemli bir mesaj. Avrupa Komisyonunun yarısı kadınlardan oluşuyor. Güçlü bir kadın hükümet var Avrupa yönetiminde." diye konuştu.

AB Başkanlığında yönetim kadrolarının kadın oranının yüzde 61 olduğunu anımsatan Kaymakcı, toplam çalışan kadın oranının ise yüzde 53 olduğunu aktardı.

Kaymakcı, "Avrupa Komisyonu'ndan daha fazla kadın hakimiyetine sahibiz. Türkiye'de kadınların yönetici konumda hakim olduğu kurumlardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu nedenle bu projeye önem verdiklerini kaydeden Kaymakcı, bu projelere destek vermenin de ötesinde kadınların karar alma mekanizmalarında olmasına özel önem verdiklerini ve bunun faydasını gördüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Açılış Toplantısı yapıldı - Haberler
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