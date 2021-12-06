Kadın dağcıdan anlamlı günde tırmanış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadın dağcıdan anlamlı günde tırmanış

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Güncel

Kadın dağcıdan anlamlı günde tırmanışMUĞLA Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği tarihte Bursalı kadın dağcı Melek Kıyı Aydın 2 bin 295 metre yükseklikteki Muğla'nın en yüksek dağı Sandras dağına tırmandı.

MUĞLA (İHA) - Kadın dağcıdan anlamlı günde tırmanış

MUĞLA Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği tarihte Bursalı kadın dağcı Melek Kıyı Aydın 2 bin 295 metre yükseklikteki Muğla'nın en yüksek dağı Sandras dağına tırmandı.

'81 ilde 81 Zirve Anadolu Parsı' projesi kapsamında 47'nci tırmanışını gerçekleştiren kadın dağcı Melek Kıyı Aydın, Coşkun Aktaş ve Fikret İrez rehberliğinde ayrıca Nursel Ölmez ve Ramazan Ferek refakatinde Sandras Çiçek Baba zirvesine tırmanış yaptı.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği tarihte Muğla'nın en yüksek dağına tırmanmaktan mutlu olduğunu belirten kadın dağcı Melek Kıyı Aydın, "Güzel bir rotaydı ama rüzgar fazlaydı. Bu tırmanışımda bana eşlik eden arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok güzel rotamız, Yağmur yağacaktı ama buna da şükür yağmur yağmadı. Bugün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği bir gündü. Tüm kadınlarımızın seçme ve seçilme gününü kutluyorum" dedi.

Kadın dağcıdan anlamlı günde tırmanış

Kadın dağcıdan anlamlı günde tırmanış

Kadın dağcıdan anlamlı günde tırmanış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı 15 milyar dolar civarındadır.'

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı 15 milyar dolar civarındadır."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title