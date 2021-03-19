Kadın Cinayeti! Gizem Canbulut kimdir? Gizem Canbulut kaç yaşında? Gizem Canbulut paylaşımı ne?

Ülkemizde kadın cinayetlerinin ardı arkası bitmiyor. Burdur'un Bucak ilçesinde eski sevgilisi Eren Yıldız tarafından bıçakla öldürülen 17 yaşındaki Gizem Canbulut'un cenazesi, Susuz köyünde toprağa verildi. Kadın Cinayeti! Gizem Canbulut kimdir? Eren Yıldız Tutuklandı mı? Gizem Canbulut paylaşımı ne? Gizem Canbulut kaç yaşında? Gizem Canbulut nereli?

17 yaşında olan Gizem Canbulut, Burdur'un Bucak ilçesinde parkta tartıştığı eski sevgilisi Eren Yıldız tarafından bıçakla katledildi. Kadın Cinayeti! Gizem Canbulut kimdir? Gizem Canbulut paylaşımı ne? Eren Yıldız Tutuklandı mı? Gizem Canbulut kaç yaşında? Gizem Canbulut nereli?

KADIN CİNAYETİ! GİZEM CANBULUT KİMDİR?

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. 19 yaşındaki E.Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u çeşitli yerlerinden bıçakladı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Canbulut'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Canbulut'un cenazesinin Susuz Köyü'nde toprağa verileceği belirtildi. Olay yerinden kaçan Eren Yıldız ise gittiği evinde kendisini polise ihbar etti.

EREN YILDIZ TUTUKLANDI MI?

Eren Yıldız alınan ilk ifadesinde genç kızın kendisi hakkında sahte sosyal medya hesapları açtığını ileri sürdü ve uyarmak için buluştukları parkta bir anlık öfkeyle öldürdüğünü söylediği bilirildi.

Gözaltına alınan Eren Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan ve ailesiyle Susuz köyünde oturan Gizem Canbulut'un dün sınav için ilçeye geldiği öğrenildi. Eren Yıldız ve Gizem Canbulut'un daha önce aynı okulda öğrenim gördükleri öğrenildi.

CENAZE

Burdur'da yaşanan kadın cinayetinde, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan genç kızın cenazesi, Bucak ilçesine bağlı Susuz Köyü'ne getirildi. Genç kızın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Susuz Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, Bucak İlçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay katıldı.

Bucak Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü önünde kızının cenazesini bekleyen anne Canbulut'un feryatları yürekleri sızlattı. Genç kızın mezarına çiçek ve kırmızı duvak bırakıldı.

Burdur'un Bucak ilçesi Yunus Emre Parkı'nda eski sevgilisi tarafından kendi adına sahte hesaplar açtığı gerekçesiyle bıçaklanan Gizem Canbulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayı ihbar eden ve katil zanlısı olarak gözaltına alınan E.Y.ise tutuklanarak Burdur Cezaevine gönderilmişti.

GİZEM CANBULUT PAYLAŞIMI NE?

Canbulut'un geçen yıl Pınar Gültekin kadın cinayetinin ardından 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay', 'Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz' ifadelerinin yer aldığı paylaşımlarında bulunmuştu.