Kadın 73. bölüm fragmanı ekrana geldi! Kadın 72. bölüm izle

20.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:13

Kadın dizisi 72. bölüm geçtiğimiz akşam Fox ekranlarında izleyiciyle buluştu. Kadın yeni fragmanı ise hemen bölümün ardından yayımlandı. Bahar, Ceyda ve Berşan'ın Cem'e karşı verdiği ölüm kalım mücadelesi sürerken, Kısmet'in Cem ile olan bağı akıllarda soru işareti bıraktı. Kadın 72. bölüm özeti, Kadın 73. bölüm fragmanı, 72. Bölüm izle…

Kadın Son Bölüm Full İzle…

KADIN 72. BÖLÜM ÖZETİ

Cem'in tehditleri karşısında çaresiz kalan üç kadın, her şeyi yapmaya hazırdırlar. Bilmeden de olsa verdikleri zararı karşılamaları istenen Bahar, Ceyda ve Berşan'ın, Cem'in istediği 400 bin liralık borcu kapatmaları gerekir. Ancak bir hafta için bu parayı bulmaları imkansızdır. Ceyda'nın aklına bu anda Fazilet'in mücevherleri gelir, ancak Bahar bu fikre kesinlikle karşıdır.

Ceyda, başka çıkar yol olmadığını düşünerek işi Berşan ile planlayarak Fazilet'in takılarını almak için fırsat kollar. Fazilet Hanım evden ayrıldığında, Raif ile baş başa kalan Ceyda, gizlice takıları alır. Fakat duruma Raif'da tanıklık etmiştir. Utancından ne yapacağını bilemeyen Ceyda, mücevherleri Raif'e verir, Raif ise neler döndüğünü sorar. Olup biten her şeyi öğrenir ve takıları Ceyda'ya hediye eder. Karşılaştığı tepkiye anlam veremese de çaresizce mücevherleri alır. Bu sırada Bahar'ın hikayesinden yola çıkarak yazmaya karar veren, bu nedenle de Bahar ile görüşen Fazilet Hanım eve gelir. Ceyda ile Raif'in sevincini anlamlandıramaz, neler olduğunu sorar. Raif ile Ceyda akşam doğum günü kutlamak için dışarı çıkacaklarını söylerler. Fazilet'in kıyafetlerinden giyinerek Ceyda'nın eskiden çalıştığı mekana giden Raif, dönüş yolunda Ceyda'yı öper.

Bahar'ın imkansız dediği fikri yerine getiren Ceyda, bir şekilde onu ikna etmiştir. Borcun ilk taksidi ödense de gerisini ödeyecek güç bu kadınlarda yoktur. Bu sırada Şirin de ortada bir şeylerin döndüğünün farkındadır işi iyice kurcalar. Berşan, Şirin'in meraklı tavırlarını Cem'e bildirir. Cem, Şirin'in de gözünü korkutmalıdır.

Borcunu ödeyemeyecek olan kadınlar, Cem'in istediği üzerine başka bir yola girer. Ancak bu durum sonunda yüzleştiği kişi Cem tarafından pek de hoş karşılanmaz.

KADIN 73. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Bahar, çocukları okula gönderdiği sırada kapıda Cem'i görür ve korku ile şaşkınlık arasında kalır. Cem Bahar'ın peşini bırakacak gibi değildir.

Arif ise Berşan'ı Bahar konusunda sert bir dille uyarır. Bahar'ın son olarak Sarp'a geri döndüğünü hatırlatan Berşan, neden kendisine aynı şansı tanımadığını sorar. Arif'in ise tepkisi kesin ve nettir; ''Çünkü sen Bahar değilsin…''