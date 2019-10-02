Kadın 66. bölüm fragmanı yayımlandı! Kadın 65. bölüm izle

02.10.2019 09:13

Kadın yeni bölüm fragmanında neler olacak merak edilirken, 66. bölüm fragmanı da sevenleriyle paylaşıldı. FOX TV'nin fenomen dizilerinden Kadın yeni sezona Bennu Yıldırımlar olmadan ve yeni isimlerle giriş yaptı. Kadın oyuncuları, son bölüm ve yeni bölüm fragmanı…

KADIN SON BÖLÜM FULL İZLE…

66. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Jale, acı haberi Enver, Bahar ve Şirin'e verir. Çığlık çığlığa kalan Şirin, acıdan kahrolan Bahar ve tek başına kala kalan Enver, Hatice'siz olma fikrini kabullenmeye çalışırlar. Ekrana gelen son sahnede ise Bahar'a sarılarak yatan Şirin, annesinin acısını onla dindirmeyi ister gibi…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazayı öğrenenler şok içerisindedir. Jale tüm ailenin yakınlarını arayarak olaydan haberdar eder, özellikle Enver'i. Kazayı öğrenenlerden biri de Ceyda'dır ancak oğlunun kaybolması ile meşgul olduğundan nerede bulunacağını şaşırır. Oğlu bir kamyonun kasasına binip yok olmuştur. Emre ve Ceyda'nın gece gündüz demeden aramaları sonuçlanır ve Arda bulunmuştur. Hemen hastaneye giderek Bahar ve diğerlerinin yanında olur.

Öte yandan Şirin hastaneye geldiğinde Jale kazanın tüm ayrıntılarını anlatır. O sırada Arif'i gören Şirin, ona saldırır ve onu suçlar. Arif'te kendini suçluyordur. Enver, kızının haykırışlarını duyar ve Arif'e neler olduğunu sorar. Şirin hiç olmadığı kadar mutsuz ve kötüdür, çünkü Hatice'den iyi haber bir türlü gelmez.

HATİCE HAYATINI KAYBEDER

Bahar kendine gelir ve ilk istedikleri çocukları ve annesi olur. Fakat Enver, kazayı anlatmaz. Gergin bekleyiş sürerken Hatice'nin iyi olduğu öğrenilir. Hatice, Enver ile konuşmasında öleceğini hissetmiş ve veda konuşması yapmıştır. Şirin'in annesini göreceği sırada Hatice kendine gelen Sarp'ın gözleri önünde hayatını kaybeder.

OYUNCULARI

Genç bir annenin 2 çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesini konu edinen Kadın dizisinin kadrosunda; Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Pınar Çağlar Gençtürk, Ahmet Rıfat Şungar, Kübra Süzgün, Ali Semi Sefil gibi isimler yer alıyor.