KADİM ŞEHİR ELMALI'DA KAR GÜZELLİĞİ

ANTALYA'nın tarihi ve dini mekanlarıyla 'Kadim Şehir' olarak anılan Elmalı ilçesinde kar yağışı sonrası oluşan manzara güzelliğiyle büyüledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ANTALYA'nın tarihi ve dini mekanlarıyla 'Kadim Şehir' olarak anılan Elmalı ilçesinde kar yağışı sonrası oluşan manzara güzelliğiyle büyüledi.

İlçe merkezine mevsimin ilk karı yağmasınını ardından 'Kadim Şehir' olarak adlandırılan Elmalı'da tarihi evler, yapılar, camiler beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 15-20 cm, Topdağı Mesire Alanı'nda yarım metreye ve 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Elmalı Dağı'nda ise 70-80 santimetreye ulaştı.

Elmalı'nın güneydoğusundaki Batı Toroslar'ın en yüksek tepesi 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi'nde kar kalınlığı 2.5- 3 metre oldu. Elmalı Ovası, Elmalı ilçe merkezi ile Kızlar Sivrisi beyaza büründü. İlçede kar yağışı sonrası oluşan manzara büyüledi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Elmalı'nın her yeri karla kaplandı. Kadim Şehir Elmalı gelinliğini giydi. Çünkü Elmalı ilçe merkezi kışın karla, beyaz renkle özdeştir. Ekiplerimiz 24 saat çalışarak kardan kapanan yolları açtı. Geceleri de tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Bu yağan kar Elmalı Ovası'na bereket, geçen yıllarda yaşadığımız kuraklığın bu yıl olmaması demek. Avlan Gölü'nün yeniden hayat bulması demek diye konuştu.