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KADİM KARDEŞLİK RESMİYET KAZANDI

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KADİM KARDEŞLİK RESMİYET KAZANDI

Eylül ayı içerisinde Trabzon ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclislerinde oy birliğiyle alınan kararlar doğrultusunda 'Kardeş Şehir' unvanı tescillendi.

Eylül ayı içerisinde Trabzon ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclislerinde oy birliğiyle alınan kararlar doğrultusunda 'Kardeş Şehir' unvanı tescillendi.

Trabzon ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclislerinde eylül ayında gerçekleştirilen toplantılar neticesinde; iki şehir arasında yüzyıllardır süregelen ve toplumsal hafızalarda yaşayan kadim kardeşlik bağına resmi bir hüviyet kazandırılarak, 'Kardeş Şehir' ilişkisi kurulmasına yönelik karar alındı.

GÖNÜL KARDEŞLİĞİMİZ TESCİLLENDİ

Karşılıklı alınan Meclis kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Kadim ve şanlı tarihe sahip Trabzon ve Kahramanmaraş'ın bilinenin aksine kardeş şehir ilişkisine yönelik meclis kararının bulunmadığının tespit edilmesi üzerine hemen harekete geçtik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizle eylül ayı meclis toplantılarımızda aldığımız kararlarla, kardeş şehir unvanı tescillenmiş bulunmaktadır. Tabii ki asıl önemli olan gönül kardeşliği. İki şehir arasındaki bağ o kadar kuvvetli, kardeşlik duygusu o kadar yüksek ki kardeş şehir olma noktasında Meclis kararının bugüne kadar sorgulanmamasını ben şahsen normal karşılıyorum. Duygularımız bu yönde olsa da Trabzon ve kutlu direnişin destanını yazan Kahramanmaraş şehirlerinin kadim kardeşliğinin bizim dönemimizde resmiyet kazanmasından memnuniyet duyuyoruz. Kıymetli mevkidaşım ve kadim dostum Kahramanmaraş Belediye Başkanımız ile her iki şehrin meclis üyelerine teşekkür ediyor, bu vesileyle kardeş Maraş halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

TARİHİMİZ BİR GÖNÜLLERİMİZ BİR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, "Kadim dostum Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, gönüllere kazınmış bu kardeşlik bağının resmiyette olmadığı anlaşıldı. Biz de Belediye Meclislerimizde bu konuyu gündeme taşıyarak kardeşliğimizi resmiyete de döktük. 16'ncı yüzyılın en büyük alimlerinden Maraşlı Saçaklızade Osman Efendi kardeşliğimizin en net örneklerindendir. Bu dostluk, Milli Mücadele döneminde Trabzon Belediyesinin aldığı bir kararla, şehrin en işlek caddesine Maraş Caddesi verilmesiyle pekiştirilmiştir. Sonrasında, Kahramanmaraş'ımızın en merkezi caddesine de Trabzon Bulvarı adı verilmiştir. Biz aldığımız kararla, asırlardır var olan bir kardeşliği resmiyete döktük. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

TARİH : 18. 09. 2021

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