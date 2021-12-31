KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköylüler yeni yılı kış festivali "Buzzfest" ile karşıladı

Kış festivali "Buzzfest" havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kadıköy'de yılbaşı gününe özel kış festivali 'Buzzfest' bugün başladı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, buz pateni, botla kaydırak gibi aktiviteler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. O anlar ise havadan görüntülendi.

Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı yılbaşı gününe özel, kış festivali 'Buzzfest' bugün başladı. "Yeni Yılı Karşılıyoruz" sloganıyla düzenlenen programda, buz pateni için kayma yolu, botla kaydırak gibi eğlenceli platformlar kuruldu. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı etkinlik 1920'li yılların döneme damgasını vuran ve caz eserlerini seslendiren Uninvited Jazz Band grubunun konseriyle başladı ve DJ Performansı ile devam etti. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, Kadıköylü caz severler bir yandan konser dinlerken, bir yandan da alanda kayarak eğlenceli vakit geçirdi. Öte yandan vatandaşların doyasıya eğlendiği anlar drone ile havadan görüntülendi.

"Eğlenceli bir festival"

Buz pateni eğitmeni Ceren Yıldız, " Etkinliğimize seanslarımız yarım saat sürüyor. Yarım saatin ilk 10 dakikası öğrencilerimize temel eğitim veriyoruz. Daha sonra piste görevli eğitmen arkadaşlarımla birlikte yardıma ihtiyacı olan, hiç bilmeyen öğrencilere yine destek oluyoruz. Tamamen temel eğitim üzerine gidiyoruz. Eğlence üzerine kurulmuş bir festival zaten. Bu şekilde eğleniyoruz, mutluyuz. Eğlenceli bir festival, 28 Şubat'a kadar da buradayız." dedi.

"Botla kayma hem de bu buz pisti bence kaçırılmayacak bir fırsat"

Kızı ileBuzzfest etkinliğine katılan Ceren Yağlı, "Çocuklar için bu tarz bir aktivite yapılıyor olması muhteşem bir şey. Bizim çocukluğumuzda böyle şeyler çok yaygın değildi ama kızım Ela'nın böyle şeyleri yaşıyor olması bence çok büyük bir şans. Hem buradaki botla kayma hem de bu buz pisti bence kaçırılmayacak bir fırsat. 28 Şubata kadar sanırım devam ediyor. Fırsatı olan herkes mutlaka gelsin, çok eğlenceli" diye konuştu.

"Buraya gelmekten çok keyif alıyorum"

Buz pistinde kayan çocuklardan Leyla Erdoğdu ise, "Geçen sene geldim. Bu sene de ikinci gelişim. Buraya gelmekten çok keyif alıyorum. Çok eğlenceli bir yer. Buz pateni yapmayı da çok seviyorum." ifadelerini kullandı.