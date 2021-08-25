Kadıköy Kalamış Yaz Festivali, kapanışa hazırlanıyor
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Kadıköy Kalamış Yaz Festivali, kapanışa hazırlanıyor

Kadıköy Kalamış Yaz Festivali, kapanışa hazırlanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kalamış Atatürk Parkı'nda konser ve sinema gösterimleriyle dolu festivalin 30 Ağustos'ta gerçekleşecek kapanış programında müzik dünyasının sevilen isimleri Kalben ve Göksel sahne alacak.

Kadıköy'de, pandemi nedeniyle ara verilen açık hava buluşmaları, 1 Temmuz'da Kadıköy'ün farklı noktalarında yeniden başladı. Buluşmaların odak noktası Kalamış Atatürk Parkı'ndaki Kalamış Yaz Festivali oldu. Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün, +1 iş birliğiyle hazırladığı festival, 30 Ağustos'ta Kalben ve Göksel'in sahnesiyle kapanışını yapacak. Özgün müziği ve yeni nesil müzik ekolünün ülkemizdeki temsilcilerinden Kalben, 20.00'de sevenleriyle buluşacak. Söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk pop müziğinin yorumcularından Göksel ise saat 21.30'da sahne alacak ve sevilen şarkılarını izleyicileriyle birlikte söyleyecek.

Orman Köylerine Destek Paketi

Kadıköy Belediyesi Kalamış Yaz Festivali +1 Sürpriz konserinin biletleri Mobilet'ten erişime açıldı. Biletler, sosyal mesafe düzenini sağlamak için sembolik olarak belirlenen 1 TL üzerinden satışa sunuluyor. Bilet seçeneklerine, ülkemizde yaşanan orman yangınları nedeniyle Orman Köyleri'ne Destek Paketi kampanyası eklendi. Dayanışmanın bir parçası olmak isteyenler 50 TL ile biletlerini alırken dayanışmaya katkı sağlayabilecek.

Festivalde son 6 gün

Festival, bir yandan pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren sanatçılara destek olmak bir yanda da bu süreci evlerinde geçirmek zorunda kalan herkese moral olmak için 1 Temmuz'da Kalamış Atatürk Parkı'nda başladı. Parkta kurulan dev sahnede bugüne kadar birbirinden keyifli konserler ve film gösterimleri gerçekleşti; sanatçılar alkışa, izleyenler sanata doydu. Festivalin kapanışına son 6 gün kala, her akşam saat 21.00'de gerçekleşecek konser programı şöyle:

25 Ağustos, Çarşamba Evrencan Gündüz ve Uzaylılar

26 Ağustos, Perşembe Melis Sökmen

27 Ağustos, Cuma Adamlar

28 Ağustos, Cumartesi Taksim Trio

29 Ağustos, Pazar Kaan Tangöze

30 Ağustos, Pazartesi +1 Sürpriz Konser Kalben ve Göksel

Kaynak: Bültenler

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