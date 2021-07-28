2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu
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2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de kendisinden bir süredir haber alınmayan vatandaş, aile yakınlarının durumu polis ekiplerine bildirmesi sonrası evinin banyosunda ölü bulundu. Hayatını kaybeden şahsın vücudundaki bıçak darbelerini gören polis ekipleri soruşturma başlattı.

Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Kadıköy'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, Cengiz Topaloğlu isimli vatandaştan uzun süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Topaloğlu'nun yaşadığı binaya gelen ekipler, dairenin kapısını çalmasına rağmen cevap alamayınca kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girdi.

CANSIZ BEDENİ BANYODA BULUNDU

Ev içerisinde arama yapan ekipler Topaloğlu'nun cansız bedenini banyoda buldu. Ekipler hayatını kaybeden Topaloğlu'nun cansız bedenini belediyeye ait cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırttı. Öte yandan Topaloğlu'nun vücudundaki bıçak darbelerini gören ekipler, şüpheli ölüme ilişkin çalışma başlattı.

2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORMUŞ

Yaşanan olay sonrası konuşan çevre sakinlerinden Habibe Pamuk, "Mahallemiz sakinlerinden olan bir ağabeyimizdi. İki gündür haber alınamıyormuş. Hayatını kaybetmiş fakat tam olarak nedeni bilinmiyor. Polis ekipleri ile sağlıkçılar geldi. Adamı aldı, götürdü. Şu an için bildiğimiz bu kadar. Ailesi ve mahalle sakinleri de cenaze için toplanıp gittiler" diye konuştu.

2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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