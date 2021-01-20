Kadıköy'de motosikletliye otomobiliyle böyle çarptı

KADIKÖY'de iddiaya göre tartıştığı kişiye sinirlenen sürücü, otomobilini park halindeki motosiklete doğru sürdü. Kaza sırasında motosiklet savrulurken, motosikletin üzerinde oturan sahibi ise yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Koşuyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre kadın sürücü ve yanındaki bir kişi, caddede başka biri ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlenen kadın sürücü, bir anda kaldırımda park halinde bulunan motosiklete doğru aracını sürdü. Otomobil, önce 350 kiloluk saksıya sonra park halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, o anda motosikletin üzerinde oturan sahibi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Burak Göksu (23) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

5 GÜNLÜK İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Parmağından ve vucüdunun çeşitli yerlerinden yaralanan motosiklet sürücüsü Burak Göksu o anları anlattı. Göksu "Kadınla bir adam dışarıda başka birisi ile tartışıyordu. Bizde sesleri duyarak müdahale etmek istedik. Kadın çok sinirlendi. Sinir krizi geçirince direkt aracı bizim üzerimize sürdü. Önce 350 kiloluk saksıya çarptı. Sonra duran bir motosiklete çarpıp, benim oturduğum motora çarpıyor. Ben son anda kendime atmamla ufak tefek sıyrıklarla kurtuluyorum. Kadın 100 metre sonra duruyor ve ağlamaya başladı. Mucize kurtuluş gibi. Doktorlar da '1-2 saniye olayda kenara atmasaydın ölmüştün' dedi. 5 günlük iş göremezlik raporu verdi. Parmağımda şişlik ve vücudumun bazı yerlerinde zedenlenme oldu" dedi.

O ANLAR KAMERADAO anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen araç motosikleti ve sahibini sağa sola savurduğu görülüyor. Çevrede bulunanların yaralının yardımına koşması yine görüntülere yansıyor.





- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı