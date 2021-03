Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü önce olay yerinden kaçtı, ardından geri gelip "Her gün haberlerdeyiz" dedi

Kadıköy'de lüks otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yolcu kısmındaki bir kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen bir şahıs ise kazayı kendisinin yaptığını iddia ederek "Milyonluk arabam yerle bir oldu. Her gün her an haberlerdeyiz" dedi.