Kadifekale'de, kadınların dokuduğu ürünlere ilgi

Kaynak: DHA

İZMİR'deki Kadifekale'de her cumartesi kurulan Pagos Üretici Pazarı ile 20 yıldır kalenin içinde kilim, çanta ve heybe dokuyup, satan kadınların yeniden müşteri bulması sağlandı. Dokuma tezgahlarında el emeği ile ilmek ilmek kilim dokuyan kadınlar, pazar sayesinde birçok kişinin ziyaret etmesinden memnun olduklarını söyledi.Tarihi Kadifekale'de, surların içinde 20 Temmuz'da kurulmaya başlayan ve bundan sonra her cumartesi günü kurulacak olan Pagos Üretici Pazarı, bölgede 20 yıldır el dokuması ile yaptıkları ürünleri satmaya çalışan kadınların yüzünü güldürdü. Rengarenk stantlarda kilim, heybe, çanta, şal gibi yöresel eşyaların yanı sıra takı da satan kadınlar, ürünleri satış yaptıkları yerin yanında bulunan dokuma tezgahlarında dokuyor. Kilimi yaklaşık 1 ayda tamamlayan kadınlar, artakalan parçalarla da 2- 3 gün süren çalışma sonucu çanta ve heybe yapıyor.Kadifekale'ye gelen ziyaretçiler, kilim dokuyan kadınları ilgiyle izleyerek, onlara sorular sorup, yaptıkları işle ilgili bilgi alıyor. Bazısı hiç evlenmemiş, bazısı ise 5- 6 çocuk sahibi olan kadınlar, her gün kale içine gelerek, el işi ürünlerini sergiliyor. Çoğu kilim dokumayı büyüklerinden öğrenen kadınlar, kazandıkları para ile evlerine ekmek götürmek için uğraşıyor.'ZİYARETÇİLER TEKRAR GELMEYE BAŞLADI'Dokuma yapan, 5 çocuk sahibi Zeynep Tabar (31), "Burada doğup, büyüdüm. Evlenmeden önce konfeksiyon işi ile uğraşıyordum. Evlendikten sonra kalede dokuma yaparak, el işi ürünler satmaya başladım. İnsanlar buraya gelmeye korkuyorlarmış. 3 sene önce haftanın 4 günü bir sürü turist geliyordu, ne yazık ki bunlar kesildi. Üretici Pazarı'nın açılması ile ziyaretçiler tekrar gelmeye başladı, yabancı turist yok ama İzmirliler geliyor. Buranın kalabalık olması hoşumuza gidiyor. Heybe, çanta, kilim, Mardin şalları, takılar satıyorum. Yerde tezgahlarımız var, orada dokuyoruz. Malzeme olarak orlon ip kullanıyoruz, imkanımız olsa da yün dokusak. Kilimler 160 TL'ye, çantalar ise 15 ile 50 TL arasında satılıyor. 8 kişiyiz ve hepimiz de dokuma yapıyoruz" dedi.Yıllardır dokumacılık yapan İpek Gültekin (27) ise "Kültürümüzü burada yaşatmak güzel, insanların ilgisini çekiyor. Ben geçimimi dokuma yaparak sağlıyorum. Yıllardır buradayız ama son yıllarda biraz durgunluk vardı. Pagos Üretici Pazarı'nın açılması bizim işlerimizi de olumlu yönde etkileyecek" diye konuştu.