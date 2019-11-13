13.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:36

DÜNYADA soyu tehlikede olan 'kadife ördek' Türkiye'de de görülmez oldu. 2018 yılında kadife ördek bulmak için proje başlatan KuzeyDoğa Derneği, 7 ilde 7 bin kilometreden fazla yol katetti. 69 gün 16 göl ve sulak alanda 152 kuş türünden 36 bin kuş sayan dernek üyeleri, kadife ördekten bir ize rastlayamadı.

KuzeyDoğa Derneği, son yıllarda görülmeyen kadife ördekle ilgili önemli bir proje başlattı. Dünya Doğa Koruma Vakfı'ndan (WWF) da destek alan KuzeyDoğa Derneği, 2018 yılında 42 günlük bir arazi çalışması gerçekleştirdi. Bölgedeki sulak alanları tek tek gezen dernek üyeleri, kadife ördeği bulamadı. Bu güne kadar sürdürülen çalışmalar sonuçsuz kaldı. İki yılda 7 ilde 7 bin kilometreden fazla yol katederek 16 göl ve sulak alanı inceleyen dernek üyeleri 152 kuş türünden 36 bin adet kuş saymasına rağmen tek bir kadife ördeğe rastlayamadı.

Kaynak: DHA