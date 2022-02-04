Kaderimin Oyunu son bölüm izle! Star TV Kaderimin Oyunu 7. bölüm full HD izle! Kaderimin Oyunu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir.Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM İZLE!

KADERİMİN OYUNU 7. BÖLÜM İZLE

KADERİMİN OYUNU KONUSU NE?

İlk giriş konusu

Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı hâlde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

Dizinin tam konusu

Asiye üvey annesi tarafından büyütülmüş ve zor bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Henüz 17 yaşındayken evden kaçma kararı alan genç kadın, Cemal ile tanışır ve kısa süre içinde evlenir. Çiftin Nergis ve Uğur isminde iki çocukları dünyaya gelir ancak geçim sıkıntısı yüzünden zor günler yaşarlar.

Cemal, Helin isimli varlıklı bir kadının, aklını çelmesinden dolayı daha iyi bir yaşam için Asiye'yi ve iki çocuğunu bırakıp gider. Tüm imkânsızlıklara rağmen Asiye kendini çocuklarının mutluluğuna adar ve onlara babalarının yokluğunu hissettirmeden yaşamaya çalışır. Ancak bir gün canından çok sevdiği kızı Nergis'in başına gelen felaketle tüm hayatı ters yüz olur.

Asiye yaşanan olayın ardından çocuklarını korumak için geri dönüşü imkânsız bir yola girmek zorunda kalır ancak burada hiç tanımadığı ve kendilerine yardım eden Mahir ile tanışır.

Hem Mahir hem de tamamen insani duygularla yardım ederek arabasına aldığı Asiye ve çocukları o andan sonra değişecektir. Asiye ve çocukları Mahir sayesinde Demirhan konağına sığınır ancak bu sığınma bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcı olacaktır.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Asiye (Öykü Karayel) (1-)

Cemal (Akın Akınözü) (1-)

Helin (Meriç Aral) (1-)

Mahir Kutay (Demirhan) (Sarp Apak) (1-)

Yardımcı karakterler

Zahide Demirhan (Esra Dermancıoğlu) -

Harun Demirhan (Müfit Kayacan) -

Nedret Demirhan (Ülkü Duru) -

Raci Demirhan (Kaan Çakır) -

Nergis (Iraz Akçam) -

Uğur (Yıldırım Özcan) -

Emine Kutay (Yeşim Gül) -

Fikret Kutay (Onur Bilge) -

Gülsüm Kutay (Ayça Koptur) -

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