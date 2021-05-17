"Kademeli Normalleşme" ile hasret sona erdi
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"Kademeli Normalleşme" ile hasret sona erdi

'Kademeli Normalleşme' ile hasret sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

"Kademeli Normalleşme" ile kendilerini adeta sokağa atan Eskişehirli vatandaşlar, yasak olmasına rağmen daha önce bantlarla kapatılan banklarda oturarak arkadaşlarıyla muhabbet edip hasret giderdi, güzel havanın tadını çıkardı.

"Kademeli Normalleşme" ile kendilerini adeta sokağa atan Eskişehirli vatandaşlar, yasak olmasına rağmen daha önce bantlarla kapatılan banklarda oturarak arkadaşlarıyla muhabbet edip hasret giderdi, güzel havanın tadını çıkardı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı "Kademeli Normalleşme" dönemi 17 Mayıs pazartesi günü itibariyle resmen başladı. 17 gündür tam kapanma kararları gereği sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ülke genelinde vatandaşlar yeni yayınlanan genelge ile kendilerini dışarı attı. Eskişehir'de tam kapanma sürecinde evlerinde sıkılan insanlar, Hamamyolu'na akın etti. Günler sonra sokağa çıkan Eskişehirliler, şeritleri göremeyince oturmanın yasak olduğunu bilmediği banklarda oturarak bir süredir görüşemediği arkadaşlarıyla sohbet etti, çay içti, güzel havanın tadını çıkardı.

"17 günlük hasreti giderdik"

Banklarda oturan vatandaşlar, dışarı çıkamadıkları günlerde çok sıkıldıklarını, ancak en azından virüsün yayılmasının yavaşlaması sağlandığı için kısıtlamadan dolayı memnun olduklarını söyledi. Tam kapanma sonrası dışarı çıkabildiği için kendini iyi hissettiğini dile getiren bir vatandaş, "17-18 günlük hasreti giderdik. Arkadaşlarımıza selam olsun. İyiyiz, şükür sağlığımız da yerinde. Kısıtlamada çok sıkılmıştık. Emekliyiz, bir iş yapmıyoruz. Buraya geliyoruz çay içiyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, tekrar evimize kapanıyoruz" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR

'Kademeli Normalleşme' ile hasret sona erdi
'Kademeli Normalleşme' ile hasret sona erdi
'Kademeli Normalleşme' ile hasret sona erdi
'Kademeli Normalleşme' ile hasret sona erdi
'Kademeli Normalleşme' ile hasret sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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