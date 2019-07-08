KADEM'den sosyal medyadaki eleştirilere yanıt: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabı aracılığıyla çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Tanzimat'tan bu yana en büyük tehdidin ailenin çözülmesi olduğunu söyleyen Kaplan, ailenin korunmasının milli güvenlik meselesi haline geldiğini ifade etti.

Yusuf Kaplan, "Cinsiyet eşitliği gibi Soros projeleriyle aileyi çökerten Millî Eğitim, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!" ifadelerini kullandı.

Kaplan'ın sosyal medya paylaşımları büyük bir tartışmayı ateşlerken, KADEM'den sosyal medyadaki eleştirilere yönelik bir açıklama yapıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneğinin sosyal medyadaki eleştirilere tepki gösterdiği açıklama şöyle:

"KADEM olarak derneğimize ve vakfımıza yönelik saldırılara cevap vererek polemiğe girmek yerine işimize odaklanmayı; kadınlarımız, ailelerimiz ve toplumumuz için fayda üretmeyi her zaman tercih ettik.

Fakat hakkımızdaki karalama kampanyasının ulaştığı boyut karşısında artık sessiz kalmamız mümkün değil. Kapsamlı bir basın açıklamasıyla atılan iftiralara cevap verecek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadeleedeceğiz.

Gerçek derdi, kadınlarımızın, ailelerimizin ve toplumumuzun iyiliği olanlarla ise daima istişare ve işbirliğine açığız.

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur."

BAŞKAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

KADEM, başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun Yusuf Kaplan'ı alıntıladığı metne de resmi Twitter hesabında yer verdi.

"Müslüman dilinden ve elinden emin olduğumuz kişidir.Biz ne ara bu güzel hasleti kaybettik?"

KAPLAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'na yanıt veren Kaplan, "KADEM dokunulmaz 'kutsal inek' midir? Bu nasıl bir nobranlıktır!" diyerek eleştirisini sürdürdü.

NE OLMUŞTU?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı etiketleyerek şu ifadeyi kullanmıştı:

"UYARI/YORUM

Tanzimat'tan bu yana en büyük tehdit ailenin çözülmesidir.

*

Ailenin korunması millî güvenlik meselesi hâline gelmiştir!

*

Ailenin çözülmesine yol açan Millî Eğitim, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!"

TARTIŞMAYI ATEŞLEDİ

Kaplan'ın bu paylaşımı sonrasında sosyal medyada büyük bir tartışma başlamış ve birçok kullanıcı konuya ilişkin yorumlarda bulunmuştu.