Kaçmaya çalışan sürücüye aracının değeri kadar ceza kesildi
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Kaçmaya çalışan sürücüye aracının değeri kadar ceza kesildi

24.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:33
Kaçmaya çalışan sürücüye aracının değeri kadar ceza kesildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de aranması olan otomobili ile polisten kaçmaya çalışan sürücüye, bağlanarak otoparka çekilen otomobilinin değeri kadar ceza kesildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de aranması olan otomobili ile polisten kaçmaya çalışan sürücüye, bağlanarak otoparka çekilen otomobilinin değeri kadar ceza kesildi.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce Emniyet müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İl genelinde çeşitli noktalarda denetimlerini sürdüren Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan bir aracı tespit etti. D-655 karayolunda sürücüsünün dur ihtarına uymayarak kaçan 54 AAL 682 pkalakalı Lada marka otomobil, ara sokağa girmek isterken durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın hacizli olduğu, muayene ve sigortasının olmadığı tespit edildi. Ayrıca araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişinin sokağa çıkma izinleri olmadığı tespit edildi.

Çekici vasıtası ile otoparka çekilen aracın sürücüsüne ve yanında yolcu olarak bulunan kişiye toplamda 15 bin 103 lira para cezası kesildi. - DÜZCE

Kaçmaya çalışan sürücüye aracının değeri kadar ceza kesildi
Kaçmaya çalışan sürücüye aracının değeri kadar ceza kesildi
Kaçmaya çalışan sürücüye aracının değeri kadar ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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