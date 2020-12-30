Kaçak yapılaşmaya geçit yok
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Kaçak yapılaşmaya geçit yok

30.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:50
Kaçak yapılaşmaya geçit yok

Kaçak yapıyla mücadelede taviz vermeyen İnegöl Belediyesi'nin tespiti üzerine Yukarı Ballık kırsal mahallesinde aynı bölgede bulunan iki tarladaki kaçak yapılardan birinin yıkımı gerçekleştirildi.

Kaçak yapıyla mücadelede taviz vermeyen İnegöl Belediyesi'nin tespiti üzerine Yukarı Ballık kırsal mahallesinde aynı bölgede bulunan iki tarladaki kaçak yapılardan birinin yıkımı gerçekleştirildi. Bir diğer kaçak yapı olan konteynır ise vatandaş tarafından kaldırıldı.

Daha sağlıklı, estetik ve modern bir şehir oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, kaçak yapıyla mücadelede taviz vermiyor. Kanun dışı tüm yapılarla ilgili incele eleyip sık dokuyan ve denetimleri sıklaştıran İnegöl Belediyesi, uygunsuz yapılarla ilgili çok sayıda yıkım gerçekleştirdi. Kaçak yapılarla ilgili öncelikle tespit sonrası vatandaşlara bilgi verilip yer sahiplerinin kendi imkanlarıyla kaçak yapıları kaldırılması tebliğ edilirken, kaldırılmayan yapılar ise belediye ekiplerince yıkılıyor.

Bu kapsamda kırsal Yukarı Ballık Mahallesinde bir birine yakın bölgede iki tarlada kaçak yapılar tespit edildi. Yapı sahiplerine gerçekleştirilen tebliğlerin ardından, konteynır şeklindeki bir yapı vatandaş tarafından kaldırıldı. Diğer kaçak yapı ise Fen İşleri ekipleri tarafından yıkıldı. İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu ve buna benzer kaçak yapılarla mücadelenin süreceği, kaçak yapıya kesinlikle müsaade edilmeyeceği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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