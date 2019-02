Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imar meselesinin çözülmesi gerektiğini belirterek, "Bu tür kaçak yapılardan bir an önce çıkın, kiranızı da biz vereceğiz. Biz de oraları yıkalım. Oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Türkiye genelinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Manisa'da partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendiği mitinge katılan Erdoğan, halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı selamladığı sırada seçim şarkısına da eşlik etti. "Nice şehzadeyi han eyledin sen, şehirler içerisinde şan eyledin sen, canını canana can eyledin sen, Manisa güzel Manisa şehirler içerisinde özel Manisa" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, Manisa'nın tüm ilçelerini sayarak selamladı. Erdoğan, "Gençler pencerede tül perde, perdenin ucu yerde, yürek oynar can titrer sizi gördüğüm yerde.' Bu Manisa türküsündeki gibi sizleri görünce yüreğimiz oynuyor, canımız titriyor. AK Parti olarak 2002 yılında Türkiye'yi şaha kaldırmak için ilham aldığımız şehirlerden bir tanesi de Manisa'dır. Büyük destek gördük. Bizler yerel yönetimlerde Fatih'in yolundan yürüdük. 17 yıldır büyük bir mücadele veriyoruz. Manisa bizim halimizi anlar, biz de Mansia'yı anlarız. Bunun için 31 Mart'ta yine Manisa'nın desteğine talibiz. Bizim son 17 yılımız ülkemizde her bir vilayetimizde hizmetle geçmiştir. Türkiye'yi 3,5 kat büyütürken şehirlerimizi eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla büyüttük. Manisa'ya 27 katrilyon yatırım yaptık son 17 yılda. Durmadık, çalıştık, ürettik, yatırım yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bunları zillet ittifakı içinde olanlara anlatın. İnsanoğlu unutkandır. Gidip geldiği her şeyi unutur. Sabuncubeli Tüneli'nden geçer ama unutur. Sabuncubeli Tüneli yokken oralar ne haldeydi, şimdi ne halde, 15 dakikada İzmir'deyiz. Manisamızı bu hale getirirken marifette iltifata tabi" diyerek, Manisa'ya yapılan yatırımları anlattı.

"İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA BAĞIRMANIN, AĞLAMANIN BİR FAYDASI YOK" İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği binayı hatırlatan Erdoğan, "Bakın geçenlerde İstanbul Kartal'da bir olay yaşadık. 21 vatandaşımızı kaybettik, 14'ü hastanedeydi. Hepsini ziyaret ettik. İstanbul'un o benzeri şeyler İzmir'de olabilir. Aynı şey Bergama'da, Bornova'da, buralarda olabilir. Diyoruz ki yazıktır günahtır. İş işten geçtikten sonra bağırmanın, ağlamanın bir faydası yok. Bu kaçak yapılardan gelin bakın her türlü tedbiri aldık. Çevre Şehircilik Bakanım 81 vilayete yazılarını gönderdi. Bu tür kaçak yapılardan bir an önce çıkın, kiranızı da biz vereceğiz. Biz de oraları yıkalım. Oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım. Ben dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle, zemin artı 5 kat binalarla bu işi yapalım. Bu işi sağlam yapalım. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum, yardım bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım. Uzun yıllardır milletimizin hasretle beklediği imar meselesini çözmek zorundayız" dedi. Konuşmasında diğer siyasi partilere yüklenen Erdoğan, "Gerek HDP, gerek CHP, gerek İYİ Parti, gerek Saadet Partisi bunların yönetimi dörtlü çeteyi oluşturdu. Gelin bu oyunu bozun. El ele verelim ve bu iş bitsin. Manisa türküsü böyleleri için söylenmiş. 'Karşımdan gelir oğlu, selviye benzer boyu, bakmayın çalımına heybesi saman dolu.' Bu CHP'nin yanına aldığı öteki partilerin çalımına bakmayın, heybesinde ne hizmet, ne proje, ne gayret var. Bunların heybesinde saman bile yok. İftira, hakaret, ihanet, kavga var. 'Kavga' dediysek Türkiye'nin düşmanları ile kavga sanmayın. Kendi içlerinde rant kavgası yapıyorlar. Öyle kavga ki başka işe bakacak fırsat bulamıyorlar. Biz Cumhur İttifakı kurduk ya hemen başka ittifak peşine düştüler. Kimlerle oturdular biliyorsunuz; zillet ittifakı. Masada adı iyi, kendi pek karışık partiyle mirasyedicilik var. Masa altında PKK güdümünde partiyle al tekke ver külah ilişkisi içindeler" diye konuştu.

"12 EYLÜL'ÜN KÖTÜ MİRASI BUGÜN CHP'DE VÜCUT BULUYOR" Eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Çok enteresan, bu partinin eski bir milletvekili 'PKK nicelerini bitirdi sıranızı bekleyin' diyecek kadar oynanan oyunu alenileştirdi. Babaya sahip çıkmak başka, babanın karanlık ve zorba mirasına sahip çıkmak bambaşka. CHP Genel Başkanı da 'başarılı hukukçu' diyerek darbecinin sahiplenilmesine destek veriyor. Nurettin Soyer ismini yolu Mamak'a düşen herkes bilir. Kendisi hukuk katli iddianameleriyle vicdana sığmayan ithamlarla zalimdir. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. 12 Eylül'ün kötü mirası bugün CHP'de vücut buluyor. Tüm darbelerin açık destekçisi CHP, mirasını bugün de devam ettiriyor. Aynı CHP, PKK ve FETÖ'nün en büyük taşeronudur. İşkencecisi, haini, sapkını toplayan partinin derdi Türkiye'nin şahlanışını durdurmaktır. Hem CHP hem de diğer partilere gönül vermişler bu durumdan çok rahatsız. Şimdilik 'kan kustuk kızılcık şerbeti içtik' diyorlar ama nereye kadar sabrederler orası meçhul. 31 Mart inşallah bu partiler açısından sorgulama, arınma vesilesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"DÜN GECE İŞÇİLERİN NAKİLLERİ YAPILDI" Manisa'ya yaptıkları yatırımları sıralayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Manisalı çiftçilerimize 17 yılda toplamda Bay Kemal 'çiftçi battı' diyor. 'Çiftçinin elinden arsaları alındı, çiftçi aç' diyor. Bay Kemal doğru konuş be. Akşam yalan, sabah iftira. Bay Kemal, resmi rakam söylüyorum; 2,6 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik çiftçiye. Soma Maden Ocağı işletmesini Türkiye Kömür İşletmelerine devrediyoruz. İşçilerimize de kadro veriyoruz. Dün gece itibariyle bu işçilerin tamamının şirkete nakilleri yapıldı. CHP'liler gelir istismarını yapar. İşleri güçleri ortalığı karıştırmak. Bu iftiracılara sakın aldanmayan. İşlerine son verilen 200 işçiyi de sonraki alımlarda değerlendireceğiz. Soma'da yeni maden sahaları ile 10 bin ilave istihdam bekliyoruz."

"SON BİR GAYRET" 81 vilayette 82 milyon vatandaşla Türkiye'yi her alanda güçlendirmenin mücadelesini vermeye devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz hizmet dönemi var. Bugüne dek 14 seçim ve halk oylamasının milleti yorduğunu biliyoruz. Milli iradenin, demokrasinin, hukukun, adaletin, kalkınmanın yanında yer alan milletimizden son bir gayret bekliyoruz. Nisan ayı itibariyle reformun gündemine, büyük yatırımlara odaklanmış olarak yol alacağız. Birileri rahatsız oluyor. Tüm güçleri ile önümüzü kesmeye çalışıyorlar. CHP kimlerle yürüyor, bölücü terör örgütü ile beraber yürüyor. Ben Ege'den ekranları başında izleyen CHP'li kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum; gelin bu oyunu 31 Mart'ta bozun. Bölücü terör örgütü ile el ele, omuz omuza, dirsek dirseğe yürüyen, onlarla milletini aldatmaya kalkanlara cevap verin."

"İZMİR'İ BUNLAR MAHVETTİLER"

"CHP yönetimi çöp, çukur, çamurdur. Yokluktur, yolsuzluktur, yasaklardır. Üç 'Y'" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbu'lu CHP yönetiminden aldım 94'te. Hamdolsun başka bir İstanbul meydana getirdik. Şimdi aynısını İzmir'de de yapalım. Tüm İzmirlilere bunu söyleyin. İzmir'e kendini her alanda ispatlamış Nihat Zeybekci kardeşimizi aday yaptık. Çünkü İzmir'e bunlar yakışmıyor. İzmir'i bunlar mahvettiler. İşte körfezin halini görüyorsunuz; pislikten, kokudan geçilmiyor. İstanbul'un da Haliç'i böyleydi. Haliç'i bu kardeşiniz temizledi. Şimdi orada balık tutup yüzülüyor. İş bilenin kılıç kuşananındır."

"OSMANLI TOKATLARIMIZ VAR" Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'da meydanlarda kurduklarını söyleyen Erdoğan, "Ülkemize saldıran terör örgütlerinin bombaları altında kurduk. Pazara kadar değil mezara kadar kurduk. Şimdi de bu anlayışla yola devam ediyoruz. Güney sınırlarından ülkemizi kuşatmaya çalışanlara, ekonomimize kast edenlere verecek derslerimiz var. Patates, patlıcan, sivri biber. Bizleri bunlarla yıkamazsınız. 'İleri gidiyorsunuz; buyurun tanzim satışları' dedik. Fiyatlar yüzde 50 indi. 31 Mart'a kadar düzeldi düzeldi, düzelmezse daha da yaygınlaştıracağız. Bizim derdimiz vatandaşımızın imkanlarını rahatlamak. Milletimizin aşına, ekmeğine, kesesine göz dikenlere verilecek Osmanlı tokatlarımız var" dedi.

