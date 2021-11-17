'Kaçak kazıda bulunan eserler, Romalı zenginlerin yerleşimini ortaya koyuyor'

İZMİR (DHA) - İZMİR'de bir evin bahçesinde bulunan 2 bin yıllık 2 mozaik ile ilgili değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Zafer Derin, arkeoloji dünyasında heyecan uyandırdığını belirterek, "Roma villasının bir bölümüne ait eser. Mozaik ve sütunuyla yer alıyor. Agora civarındaki güçlü zenginlerin yerleşimlerinin nasıl olduğunu gösteren ilginç bir örnek. Sağlam şekilde korunması da önemli" dedi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık 1 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese dün operasyon düzenlendi.