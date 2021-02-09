Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Bu hafta Kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı öncesi yeni yasakların gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine toplantısı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu sonrası kısıtlamalara ilişkin herhangi bir değişme olacak mı merak ediliyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, tarih açıklandı mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir sonraki Kabine toplantısı için henüz tarih net değil. Toplantının önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı günü gerçekleşmesi bekleniyor. Bugün AK Parti Bayburt – Giresun – Niğde – Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim.' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 10 ŞUBAT'TA NE MÜJDESİ VERECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarşamba günü sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim." açıklamasını yaptı ancak müjdelerin ne olacağı konusunda şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.

GEÇEN HAFTA KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI

Geçen hafta eğitim öğretime yönelik Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara değindi. Erdoğan, toplantıda yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla ilgili değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.

Açıklamalarında "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

HANGİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

KÖY OKULLARINDA 15 ŞUBAT'TA EĞİTİM BAŞLIYOR

15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim-öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz.