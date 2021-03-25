Kabine değişikliği ne zaman olacak? Yeni kabine listesinde kimler yer alacak?

Kabine değişikliği ile ilgili açıklamalar merak ediliyor. Kabine değişikliği ne zaman olacak sorusu ile yeni kabine listesinde kimler yer alacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aranmakta. Kabine değişikliği iddiaları sonrasında AKP'den açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, çokça konuşulan kabine değişikliğine ilişkin gündemi belirleyen açıklamayı yaptı. Peki, Kabine değişikliği ne zaman olacak 2021? Yeni kabine listesinde kimler yer alacak 2021?

Kabine değişikliği ne zaman olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi listesi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, son günlerde medyada çokça konuşulan kabine değişikliğine ilişkin gündemi belirleyen açıklamayı yaptı. Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

YENİ KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN OLACAK?

Kabine değişikliği ile ilgili sadece kulislerde konuşulanları aktarabileceğiz.

Çünkü gerçekte kaç bakanlık değişecek ve bu değişim hangi yönde olacak tek isim biliyor. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Dün öğle saatlerinde kabinenin açıklanması yönünde beklenti çok yükselmişti Ankara'da. Ama öyle olmadı. Cumhurbaşkanı yeni kabinesini açıklamadı.

Bugünse konuşulanlar kongreden sonraya kaldığı değişiklikler. Hem zamanlama hem de bu değişikliğin ne şekilde olacağını tek bir isim o da işte kabinenin başındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyor. Ama derin kulislerde ne konuşuluyor? Elbette ki parti yönetimindeki değişim kabineye de yansıyacak. Şöyle yorumlar yapılıyor... İşte parti yönetiminde biraz daha siyaseten ağırlığı olan, günlük siyasi gelişmelere anında tepki verebilecek, medyada yer bulabilecek, tabanın da dikkate alabileceği bir takım akil isimlerin olacağı belirtiliyor. Buna karşılık kabinenin ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle biraz daha profesyonel isimlerden oluşması yani yine teknokrat ağırlıklı olması yönünde bir beklenti var Ankara'da.

KAÇ İSİM DEĞİŞİR?



Konuşulana göre 6 veya 7 bakanlıkta bir değişim bekleniyor. Daha önce de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sırasında birleştirilen bakanlıklar vardı. Turizm Kültür, Çevre Şehircilik, Aile Çalışma gibi... Bunlar da zamanla ayrılabilir. "İş yükü çok fazla oluyor" gibi bir takım çekinceler gelmişti gündeme. İşte bunu da sorguladığımızda görüyoruz ki sadece Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ayrılması yönünde bir irade var şu sıralarda. Ama dediğim gibi bunlar hep beklenti, hep konuşulanlar. Yani Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ayrılacağı ve iki ayrı ismin buralara atanacağı yönünde bir beklenti Ankara'da yüksek.Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamayla kabineyi duyurması bekleniyor. Aslında biz Resmi Gazete'yi kolluyoruz, kollamaya da devam edeceğiz. Bu değişiklik için bir basın açıklamasının yapılacağı da ifade ediliyor. Kulislerde bu konuşuluyor.

AK PARTİ MYK LİSTESİ AÇIKLANDI

"75 KİŞİLİK MKYK İLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"



AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hakkında da konuşa Erdoğan, "Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi" ifadelerine yer verdi.

75 kişilik MKYK listesi belli oldu

MKYK ASİL ÜYE ADAYLARI

1- Abdurrahim Fırat

2- Abdurrahman Kurt

3- Ahmet Büyükgümüş

4- Ahmet Gündoğdu

5- Ahmet Sami Ceylan

6- Alaattin Parlak

7- Ali İhsan Yavuz

8- Ayhan Salman

9- Ayşe Böhürler

10- Bayram Şenocak

11- Behiye Eker

12- Bekir Bozdağ

13- Belgin Uygur

14- Binali Yıldırım

15- Burhan Kayatürk

16- Burhan Sakallı

17- Bülent Tüfenkci

18- Büşra Paker

19- Cem Şahin

20- Cüneyt Yüksel

21- Çiğdem Karaaslan

22- Derya Yanık

23- Efkan Ala

24- Emine Zeybek

25- Emre Ete

26- Erkan Kandemir

27- Fatih Şahin

28- Fatma Aksal

29- Fatma Betül Sayan Kaya

30- Fatma Güldemet Sarı

31- Hacı Bayram Türkoğlu

32- Haluk İpek

33- Hamza Dağ

34- Hasan Sert

35- Hayati Yazıcı

36- İbrahim Halil Yıldız

37- İsa Sinan Göktaş

38- İsmail Cenk Dilberoğlu

39- Jülide Sarıeroğlu

40- Leyla Şahin Usta

41- Lütfiye Selva Çam

42- Mehmet Ali Zengin

43- Mehmet Kasım Gülpınar

44- Mehmet Nil Hıdır

45- Mehmet Özhaseki

46- Menderes Türel

47- Metin Bulut

48- Metin Külünk

49- Metin Tarhan

50- Murat Baybatur

51- Mustafa Köse

52- Mustafa Şen

53- Mustafa Yel

54- Mücahit Birinci

55- Numan Kurtulmuş

56- Nurcan Dalbudak

57- Nurettin Canikli

58- Orhan Miroğlu

59- Ömer Çelik

60- Ömer İleri

61- Özlem Zengin

62- Öznür Çalık

63- Resul Kurt

64- Seda Sarıbaş

65- Sevan Sıvacıoğlu

66- Sevgi Yiğit

67- Sumru Altuğ

68- Sunay Karamık

69- Şamil Tayyar

70- Şaziye Gündüz

71- Şebnem Koçakelçi

72- Tahir Akyürek

73- Tuba Vural Çokal

74- Türk İslam Karakoç

75- Vedat Demiröz

MKYK Yedek Üye Adayları

1- Tamer Akkal

2- Mücahit Yanılmaz

3- Azmi Ekinci

4- Hikmet Ayar

5- Korkmaz Karaca

6- Ahmet Bilal Kıymaz

7- Vildan Polat

8- Halise Çiftçi

9- Arzu Silin Günaydın

10- Davut Çoşkun Şiviloğlu

11- Işıl Kurnaz Baltacı

12- Emre Çalışkan

13- Melek Şimşek

14- Murat Çiçek

15- Emre Cemil Ayvalı

16- Sümeyye Bozkurt

17- Eyüp Gökhan Özekin

18- Fatih Çiftçi

19- Ali Arif Özzeybek

20- M. Belma Erdoğan

21- Nazan Aytop

22- Neslihan Cenk

23- Nesrin Ulema

24- Serpil Yılmaz

25- Sevde Sena Dağlı

26- Tuba Köksal

27- Aişe Nur Nacar

28- Mehmet Karabay

29- Harun Armağan

30- Kurtcan Çelebi

31- Ayşe Güliz Yılman

32- Mehmet Umur

33- Şevki Şar

34- M. Fatih Gök

35- Ahmet Fethan Baykoç

Merkez Disiplin Kurulu

Asil Üye Adayları

1- Ahmet Aydın

2- Abdulkadir Özel

3- Nevzat Şatıroğlu

4- Ali Özkaya

5- Ahmet Mücahit Arınç

6- Zehra Taşkesenlioğlu Ban

7- Zeynep Yıldız

8- Serkan Bayram

9- Çiğdem Koncagül

10- İffet Polat

11- Betül Altunsoy Yanılmaz

12- Fatma Öncü

13- Mehmet Sarı

14- Murat Alparslan

15- Zahir Soğanda

Merkez Disiplin Kurulu

Yedek Üye Adayları

1- Abdülmecit Tarhan

2- Abbas Aydın

3- Fatih Uyar

4- Serhat Karademir

5- Vahit Atalan

ÜSTÜ ÇİZİLEN İSİMLER

Yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu. Mevcut MKYK'daki 21 isim çizik yedi. Mevcut MKYK üyesi Vildan Polat yedek üye olarak aday gösterilirken, çizik yiyen isimler şunlar:

Ahmet Arslan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Cevdet Yılmaz

Erol Kaya

Eyüp Özsoy

Gökçen Özdoğan Enç

Harun Karacan

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

İffet Polat

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Mehmet Akif Kalaycı

Metin Yavuz

Mustafa Ataş

Mahmut Atilla Kaya

Osman Nuri Gülaçar

Tuğba Işık Ercan

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenlioğlu Ban

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Gördüğünüz gibi, her başlığı birkaç cümleye sığdırmamıza rağmen, 19 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetleri saymakla bitiremedik. Henüz burada hiç sözünü etmediğimiz yüzlerce, binlerce başlıkta, her biri diğerinden göz kamaştırıcı eser ve hizmet icmallerimiz, dökümlerimiz, rakamlarımız bulunuyor. Esasen bugünkü gündemimizde daha pek çok mesele var. Gündemimizde, gerek 2023 hedeflerimiz içinde yer alan, gerekse gelişen ve değişen ülke ve dünya şartlarına göre sürekli ürettiğimiz yeni programlarımız, projelerimiz, hazırlıklarımız var. Gündemimizde, yeni ve sivil Anayasa çalışmalarının çerçevesini oluşturacak ilkeler var. Gündemimizde, hukuk ve ekonomi reformlarımızın uygulama programları var.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞTIRICAK YOL HARİTALARIMIZ VAR"

Gündemimizde, aile-eğitim-kültür merkezli yeni milli uyanış ve yükseliş ahdimiz var. Gündemimizde, dış politikada, ülkemizin hak ve menfaatlerinden taviz vermeden, diyalog ve huzur odaklı siyasi duruşumuzun temel parametreleri var. Gündemimizde, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyaya ve ülkemizin orada alacağı konuma dair değerlendirmelerimiz var. Gündemimizde, ülkemizin önüne kurulan tuzakları birer birer aşarken, demokrasiden güvenliğe, ekonomiden kalkınmaya kadar bizi hedeflerimize ulaştıracak yol haritalarımız var. Gündemimizde, teröriste terörist diyemeyenlerin riyakârlıkları var. Gündemimizde, kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kâğıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var. Gündemimize, ülkemize karşı sergilenen çifte standartları hak ve özgürlük dayatması diye göstermeye çalışanların zavallılıkları var.

"HER BAŞLIK ÜZERİNDE SAATLERCE TARTIŞMAK GEREK"

Gündemimizde, biz tüm taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz veya getirme sözü verdiğimiz halde, Türkiye'ye ısrarla sırtını dönenlerin sinsilikleri var. Gündemimizde, sırf ülkemizi hedef aldıkları için PKK'dan FETÖ'ye ve hatta DEAŞ'a kadar terör örgütleriyle iş tutanların acizlikleri var. Gündemimizde, son dönemde kesintisiz bir şekilde uğradığımız saldırılar ve bunların üzerine gelen salgın yükü sebebiyle sıkıntıya düşenlere verdiğimiz ve vereceğimiz destekler var. Velhasıl bizim gündemimizde ülkemizin ve milletimizin bugününe ve geleceğine dair her mesele var. Buradaki her başlık üzerinde saatlerce konuşulmayı, tartışılmayı gerektiriyor.

AK Parti Kongresi, tam da bunun yeridir. Ancak, salgın şartlarında, il kongrelerimiz gibi büyük kongremizi de hem milletimizin, hem de bu salonda bir araya geldiğimiz sizlerin sağlığını düşünerek gerçekleştirmek durumundayız. Bunun için bugün, sadece birkaç başlık üzerinde kısaca duracak, diğer hususları, milletimizle bir araya geleceğimiz diğer vesilelere bırakacağız".

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