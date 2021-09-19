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Kabil sokaklarındaki beton bariyerler kaldırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kabil sokaklarındaki beton bariyerler kaldırılıyor Afganistan'ın başkenti Kabil'de son 20 yılda güvenlik gerekçesiyle sokak ve caddelere yerleştirilen beton bariyerler belediye tarafından kaldırılmaya başlandı.

- Kabil sokaklarındaki beton bariyerler kaldırılıyor

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de son 20 yılda güvenlik gerekçesiyle sokak ve caddelere yerleştirilen beton bariyerler belediye tarafından kaldırılmaya başlandı.

Taliban'ın yönetime geçtiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de eski hükümet tarafından sokaklara yerleştirilen beton bariyerler kaldırılıyor. Kabil Belediye Başkan Vekili Hamdullah Numani, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Kabil'de bulunan çirkin bariyerler, şehirde korkunç bir imaj oluşturmuştu. Eski yönetimin ihtiyaç duyduğu bariyerler söylediklerine göre güvenlik amaçlı kullanılıyordu. Ancak şehrin güzelliğine zarar vermişti" dedi.

Belediye yönetiminin hayata geçirmeyi planladığı 3 ana plandan birinin bariyerleri kaldırmak olduğunu belirten Numani, "Şu ana kadar 10. Bölge ve bazı yerlerde bu bariyerleri kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beton bariyerler eski yönetimde cumhurbaşkanlık sarayı, bakanlık binaları, parlamento, askeri bölgeler, diplomatik misyonlar, sivil örgütler gibi yerlerin güvenliğini sağlamak için kullanılıyordu. Farklı boyutlardaki beton bariyerler, yabancı ve yerel inşaat firmaları tarafından 100 dolar ile 800 dolar arasında satılıyordu.

Kabil sokaklarındaki beton bariyerler kaldırılıyor

Kabil sokaklarındaki beton bariyerler kaldırılıyor

Kabil sokaklarındaki beton bariyerler kaldırılıyor

Kabil sokaklarındaki beton bariyerler kaldırılıyor
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