Kaan Sarıaydın kimdir? Kaan Sarıaydın kaç yaşında, nereli? Kaan Sarıaydın hayatı ve biyografisi!
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Kaan Sarıaydın kimdir? Kaan Sarıaydın kaç yaşında, nereli? Kaan Sarıaydın hayatı ve biyografisi!

Kaan Sarıaydın kimdir? Kaan Sarıaydın kaç yaşında, nereli? Kaan Sarıaydın hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

4 yıl boyunca Avrupa ve İngiltere menkul kıymetleri için piyasa yapıcısı, Avrupa Bankaları sektörü için birim yöneticisi olarak görev aldı. 2006 yılında MSPS Yetkili Yönetici ve tüm Avrupa için portföy traderı ve 2007 yılında ise GPS Yetkili Yöneticisi ve tüm Avrupa ve ABD için portföy traderı olarak görev almıştır. Türk lider, girişimci olan Kaan Sarıaydın kimdir? Kaan Sarıaydın kaç yaşında, nereli? Kaan Sarıaydın mesleği nedir? Kaan Sarıaydın hayatı ve biyografisi nedir?

4 yıl boyunca Avrupa ve İngiltere menkul kıymetleri için piyasa yapıcısı, Avrupa Bankaları sektörü için birim yöneticisi olarak görev aldı. 2006 yılında MSPS Yetkili Yönetici ve tüm Avrupa için portföy traderı ve 2007 yılında ise GPS Yetkili Yöneticisi ve tüm Avrupa ve ABD için portföy traderı olarak görev almıştır. Türk lider, girişimci olan Kaan Sarıaydın kimdir? Kaan Sarıaydın kaç yaşında, nereli? Kaan Sarıaydın mesleği nedir? Kaan Sarıaydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KAAN SARIAYDIN KİMDİR?

Kaan Sarıaydın, Türk lider. Girişimcidir. 17 Eylül 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Üniversite için yurt dışına gitti. Ekim 1991 ve Haziran 1996 tarihleri arasında Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt Main, Germany İşletme bölümünü tamamladı. Eğitim hayatını başarı ile bitirdikten sonra kariyer hayatına ilk olarak Amerikan Menkul Kıymetler Satış Departmanında asistan olarak yer aldı.

1998 yılında Alman Menkul kıymetleri için trader olarak çalıştı. 2001 senesinde ise

Lehman Brothers International Limited, Londra Alman, İsviçre, Belçike, Avusturya ve EASDAQ menkul kıymetleri için trader yani piyasa yapıcı olarak çalıştı.

Daha sonra 4 yıl boyunca Avrupa ve İngiltere menkul kıymetleri için piyasa yapıcısı, Avrupa Bankaları sektörü için birim yöneticisi olarak görev aldı. 2006 yılında MSPS Yetkili Yönetici ve tüm Avrupa için portföy traderı ve 2007 yılında ise GPS Yetkili Yöneticisi ve tüm Avrupa ve ABD için portföy traderı olarak görev aldı.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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