Jose Sosa kimdir? Jose Sosa kaç yaşındadır? Jose Sosa hangi takımlarda oynadı?
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Jose Sosa kimdir? Jose Sosa kaç yaşındadır? Jose Sosa hangi takımlarda oynadı?

José Ernesto Sosa kısaca Sosa denilen futbolcu Arjantinlidir. Jose Sosa kaç yaşındadır?

Jose Sosa kimdir? Jose Sosa kaç yaşındadır? Jose Sosa hangi takımlarda oynadı?
20.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:41

Profesyonelliğe, futbola alt yapısında başladığı Arjantin'in Estudiantes ile adım attı. 2002-2007 yılları arasında 5 sezon Estudiantes takımında futbol oynadı. Burada gösterdiği performans ile birçok kulübün dikkatini çekmeye başladı. 5 sezonda 143 maça çıktı ve bu maçlarda 12 gol kaydetti.

JOSA SOSA KİMDİR?

35 yaşındaki Jose Sosa kariyerinde Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Metalist Kharkiv, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarında forma giymiştir.

Jose Sosa, 19 Haziran 1985 tarihinde Arjantin'in Carcanara eyaletinde dünyaya geldi. Orta saha mevkisinde forma giyen futbolcu evli ve ikiz kız babasıdır.

Jose Sosa kimdir? Jose Sosa kaç yaşındadır? Jose Sosa hangi takımlarda oynadı?

JOSE SOSA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

-Profesyonelliğe, futbola alt yapısında başladığı Arjantin'in Estudiantes ile adım attı. 2002-2007 yılları arasında 5 sezon Estudiantes takımında futbol oynadı. Burada gösterdiği performans ile birçok kulübün dikkatini çekmeye başladı. 5 sezonda 143 maça çıktı ve bu maçlarda 12 gol kaydetti.

-2007'de Bayern Münih'e transfer oldu. ilk sezonda 15 Bundesliga maçında forma giyen Sosa, 3 Almanya Kupası ve 6 da Avrupa Kupasında olmak üzere 24 kez forma giydi ve bu maçlarda hiç gol atamadı.

-2009'da eski kulübü Estudiantes'e kiralık olarak gitti. Ligin 2. yarısında 17 lig maçında forma giydi ve 3 gol attı. 9 da kupalarda olmak üzere 26 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti..

-2010-11 sezonunda Serie A takımlarından Napoli'ye transfer oldu. Napoli de 1 sezon firma giyen Sosa, 24 lig, 1 İtalya Kupası, 6'da Avrupa Kupası olmak üzere 31 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

-2011-12 sezonunda Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transfer oldu. İlk sezonunda 26 lig maçında 5 gol, 11 Avrupa kupasında 2 gol olmak üzere toplamda 37 maçta Metalist Kharkiv forması terletti ve 7 gol attı.

-31 Aralık 2013 tarihinde, La Liga ekiplerinden Atlético Madrid'e kiralık olarak transfer olmuştur. 2013-14 sezonunun 2. yarısında 15 maçta forma giymiş bu maçlarda 5 de asist yapmıştır.

-Sosa Beşiktaş ile 4 yıllık (2017-18) anlaşma imzaladı.

-Trabzonspor kaptanı Sosa, 2019-20 sezonunda 42 maça çıktı ve 11 gol atıp 12 asist yaptı.

-Fenerbahçe'ye transfer için İstanbul'a geldi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 15:06:51. #1.15#
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