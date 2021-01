Joker - Bay Bay şarkı sözleri | (Burry Soprano Diss) Hiphopjobz 2021 çıktı!

Rap dünyası, disslerle beslenmeye devam ediyor. Son olarak Joker ile Burry Soprano arasında yaşanan dissleşmede Joker cevabını verdi. Peki, Joker - Bay Bay şarkı sözleri neler?

JOKER BAY BAY ŞARKI SÖZLERİ | BURRY SOPRANO DİSS

senle *** geçtim hiç değildim ciddi

pimi çektim *** şimdi işin bitti finish

işim B-A-T-T-L-E

anons ettiğim show striptizdi

buna sevindin mi cidden?

Mary Jane'in para eden

tarafı müzik değil ki

Pucca'dan aldığın 66.000₺

cash değil be taksitliydi

seni hapsettiğimin farkında mısın?

vaktin bi karton sigara parası anca

ona da bi şarkı yazarsın Almanca

nakaratı olur "lang lebe ganja"

ben Eskişehirliyim ***

her akşam sokaklar kokar pancar

ama Soprano leşinden iyidir

5000$'lık parfüm sıkın şu ***

kes sesini bi sus bakalım

Bi Kıvılcım Yeter sana 01:49'daki

meteorun Çukurhisar'a düştü

*** tam 60 kilometre ıskaladın

dinozor ekosisteminde yoksun

Burry seni kürdan olarak kullanıp atarım

kumlara kafanın girdiği gibi girer bu

sözler kale surları kapanır

benim sahte para falan satmama gerek

yok oğlum kalmak için Hilton'da

armağan ettiğin şey tek *** yetti

yollar mısın 1 ton daha?

Willy Wonka çikolata krizine girerse

*** bi çubukla dondurmaya

dönüşürsün Charlie hiç iyi olmaz

şarkı yine trend ilk 10'da

Mado otoparkına gelemediğini

kaç kez söylemeliyim?

arada bir dinlen halüsinatifleri azalt

gözüme baktın korktum ha? gar olayın gibi mi?

sayende gülüyorum haline hatırlayıp

hala Nisan ayının 1'ini

nasıl bitirebilirim bilmiyorum ***?

zaten hiç olmayan rap kariyerini

seni bi peçete gibi buruşturup

çöpe attığım zaman kurtulacağını

sanıyorsan yanılıyorsun Jokzilla'nın

tüketicilerini YouTube yorumuna tutturacağım

ve nasıl rezil olduğunu unuttuğun an

dönüp baktığında utanıp sustuğuma

dua edeceksin Soprano seni döndürür

hayranlarım çocukluğuna

yaptığın re-diss R diss

taptığın Lil Pump 6ix9ine ve Travis

çakma Miami Yacine'le diss'leşiyorum

*** kahretsin

hangi flow *** bahsediyorsun?

kes *** doktor öldü koyamadan teşhis

"Çok Acele Para" değil "Çelik Alaşım Punch"

o kısaltma cenazesin keş ***

çek tesbih pes ettiğin belli

wack *** rap'in trash cringe

fresh bi stil bul her şeyin çakma

keşfettiğin bi *** yok

geber ve cehenneme git cebelleş şimdi

kaç dolardı parfüm 5000 mi?

restleşme burası bi kreş ringi değil

böceksin ezip geçtiğim

lütfen bi daha deneme tarihimde

cevap atmadım senin gibi tekerlemecilere

sokarım gösterdiğin cesaretine

*** güle güle cezaevine

okumazlar esameni bile rezaletini de

yanına al hesabı yerine öderim ne zahmeti be?

bana diss yapmak intihar silah şakağında seve seve

rest çekiyorum eski bana

dönüşmemi sağladığın için

thanks a lot wack streslisin

pestilin çıkana kadar Barcelona'yım yes pres

Eskişehir-İstanbul ekspres

mikrofonu bırak yere et pes

tez vakitte because I'm the best

tadına bakanlar diyor "enfes!"

bi gün wack fest yaparlarsa kralsın

yani var mı ihtimali bilmem ama

*** koysak re-punch olarak

bana dersin sen "***fast"

her halükarda yine galibim ben

lakin yalvarma sana harbi girmem

o yüzden boş muhabbet yapma Soprano

seni yüklediğim yer Sahibinden

tek şansını harcadın acımadı

bak canım acaba bu kargacık burgacık

kafiyeler başına tacı taktıracak mı?

acıklı bir hikayenin başı

karmaşık ama davranıyorsun yapmacık

Burry gol atamaz ki Burry taça çıktı

açık olmak gerekirse çevrende

rap'çi yok hepsi kapkaççı torbacı

sen de en az *** tacirleri kadar suçlusun

tek tehlikeli olduğun konu bu

o çocuklar Mary Jane şarkısından

bi *** anlamıyor diye bu senin

şarkını eğlenceli yapmaz

asıl eğlence şimdi başlıyor

doktor oldu rahmetli gömdüm toprağa

peki Soprano vazgeçti mi? hayır!

tekrar dene tekrar dene

tekrar dene tekrar dene tekrar

sonsuz kere dene tekrar

ama yersin yine headshot

Jokzilla seni bu lanetli şatoya kilitledi malesef

oyunu baştan kaybettin yani?

bay bay

sana bay bay sana bay bay

sana bay bay sana bay bay

bana lay-lay-lom rhyme'lar

yara vermiyor bayanlar baylar

X2

DİSS NE DEMEK?

Diss, rap müziğinde rapçilerin birbirlerini yermek için söyledikleri parçalar. Hicvin hiphop kültüründeki benzeri. Genellikle küfür içerikli olur. Fakat gerçek anlamıyla "Diss" karşı tarafı sözcüklerin ve kaleminin gücüyle yenmektir. İngilizce 'Dissrespect' kelimesinden gelir.

BURRY SOPRANO KİMDİR?

Burry Soprano 1997 yılının 31 Mayıs'ında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Gerçek adı ise Burak Aydoğduoğlu'dur. Küçük yaşlarda hiphop kültürüyle tanışan genç müzisyen, ritmik ve melodik yeteneklerinin fark edilmesiyle kısa sürede kendini mikrofon başında buldu. 2016 yılından beri Türkiye'nin öncü hip-hop oluşumlarından biri olan 832. Yanyol bünyesinde faaliyet gösteren Soprano'nun, 2018 yılında, merkez binası 832. Yanyol'da bulunan M.O.B Entertainment ile anlaşma imzalaması bekleniyor.