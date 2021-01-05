Joker - Bay Bay şarkı sözleri | (Burry Soprano Diss) Hiphopjobz 2021 çıktı!
Rap camiasının sevilen isimlerindne Joker yepyeni parçasını paylaştı. Joker Bay Bay adlı şarkısının bir diss olduğunu da açıkladı. Peki, diss ne demek, Burry Soprano kimdir, Joker neden diss attı?
Rap dünyası, disslerle beslenmeye devam ediyor. Son olarak Joker ile Burry Soprano arasında yaşanan dissleşmede Joker cevabını verdi. Peki, Joker - Bay Bay şarkı sözleri neler?
JOKER BAY BAY ŞARKI SÖZLERİ | BURRY SOPRANO DİSS
senle *** geçtim hiç değildim ciddi
pimi çektim *** şimdi işin bitti finish
işim B-A-T-T-L-E
anons ettiğim show striptizdi
buna sevindin mi cidden?
Mary Jane'in para eden
tarafı müzik değil ki
Pucca'dan aldığın 66.000₺
cash değil be taksitliydi
seni hapsettiğimin farkında mısın?
vaktin bi karton sigara parası anca
ona da bi şarkı yazarsın Almanca
nakaratı olur "lang lebe ganja"
ben Eskişehirliyim ***
her akşam sokaklar kokar pancar
ama Soprano leşinden iyidir
5000$'lık parfüm sıkın şu ***
kes sesini bi sus bakalım
Bi Kıvılcım Yeter sana 01:49'daki
meteorun Çukurhisar'a düştü
*** tam 60 kilometre ıskaladın
dinozor ekosisteminde yoksun
Burry seni kürdan olarak kullanıp atarım
kumlara kafanın girdiği gibi girer bu
sözler kale surları kapanır
benim sahte para falan satmama gerek
yok oğlum kalmak için Hilton'da
armağan ettiğin şey tek *** yetti
yollar mısın 1 ton daha?
Willy Wonka çikolata krizine girerse
*** bi çubukla dondurmaya
dönüşürsün Charlie hiç iyi olmaz
şarkı yine trend ilk 10'da
Mado otoparkına gelemediğini
kaç kez söylemeliyim?
arada bir dinlen halüsinatifleri azalt
gözüme baktın korktum ha? gar olayın gibi mi?
sayende gülüyorum haline hatırlayıp
hala Nisan ayının 1'ini
nasıl bitirebilirim bilmiyorum ***?
zaten hiç olmayan rap kariyerini
seni bi peçete gibi buruşturup
çöpe attığım zaman kurtulacağını
sanıyorsan yanılıyorsun Jokzilla'nın
tüketicilerini YouTube yorumuna tutturacağım
ve nasıl rezil olduğunu unuttuğun an
dönüp baktığında utanıp sustuğuma
dua edeceksin Soprano seni döndürür
hayranlarım çocukluğuna
yaptığın re-diss R diss
taptığın Lil Pump 6ix9ine ve Travis
çakma Miami Yacine'le diss'leşiyorum
*** kahretsin
hangi flow *** bahsediyorsun?
kes *** doktor öldü koyamadan teşhis
"Çok Acele Para" değil "Çelik Alaşım Punch"
o kısaltma cenazesin keş ***
çek tesbih pes ettiğin belli
wack *** rap'in trash cringe
fresh bi stil bul her şeyin çakma
keşfettiğin bi *** yok
geber ve cehenneme git cebelleş şimdi
kaç dolardı parfüm 5000 mi?
restleşme burası bi kreş ringi değil
böceksin ezip geçtiğim
lütfen bi daha deneme tarihimde
cevap atmadım senin gibi tekerlemecilere
sokarım gösterdiğin cesaretine
*** güle güle cezaevine
okumazlar esameni bile rezaletini de
yanına al hesabı yerine öderim ne zahmeti be?
bana diss yapmak intihar silah şakağında seve seve
rest çekiyorum eski bana
dönüşmemi sağladığın için
thanks a lot wack streslisin
pestilin çıkana kadar Barcelona'yım yes pres
Eskişehir-İstanbul ekspres
mikrofonu bırak yere et pes
tez vakitte because I'm the best
tadına bakanlar diyor "enfes!"
bi gün wack fest yaparlarsa kralsın
yani var mı ihtimali bilmem ama
*** koysak re-punch olarak
bana dersin sen "***fast"
her halükarda yine galibim ben
lakin yalvarma sana harbi girmem
o yüzden boş muhabbet yapma Soprano
seni yüklediğim yer Sahibinden
tek şansını harcadın acımadı
bak canım acaba bu kargacık burgacık
kafiyeler başına tacı taktıracak mı?
acıklı bir hikayenin başı
karmaşık ama davranıyorsun yapmacık
Burry gol atamaz ki Burry taça çıktı
açık olmak gerekirse çevrende
rap'çi yok hepsi kapkaççı torbacı
sen de en az *** tacirleri kadar suçlusun
tek tehlikeli olduğun konu bu
o çocuklar Mary Jane şarkısından
bi *** anlamıyor diye bu senin
şarkını eğlenceli yapmaz
asıl eğlence şimdi başlıyor
doktor oldu rahmetli gömdüm toprağa
peki Soprano vazgeçti mi? hayır!
tekrar dene tekrar dene
tekrar dene tekrar dene tekrar
sonsuz kere dene tekrar
ama yersin yine headshot
Jokzilla seni bu lanetli şatoya kilitledi malesef
oyunu baştan kaybettin yani?
bay bay
sana bay bay sana bay bay
sana bay bay sana bay bay
bana lay-lay-lom rhyme'lar
yara vermiyor bayanlar baylar
X2
DİSS NE DEMEK?
Diss, rap müziğinde rapçilerin birbirlerini yermek için söyledikleri parçalar. Hicvin hiphop kültüründeki benzeri. Genellikle küfür içerikli olur. Fakat gerçek anlamıyla "Diss" karşı tarafı sözcüklerin ve kaleminin gücüyle yenmektir. İngilizce 'Dissrespect' kelimesinden gelir.
BURRY SOPRANO KİMDİR?
Burry Soprano 1997 yılının 31 Mayıs'ında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Gerçek adı ise Burak Aydoğduoğlu'dur. Küçük yaşlarda hiphop kültürüyle tanışan genç müzisyen, ritmik ve melodik yeteneklerinin fark edilmesiyle kısa sürede kendini mikrofon başında buldu. 2016 yılından beri Türkiye'nin öncü hip-hop oluşumlarından biri olan 832. Yanyol bünyesinde faaliyet gösteren Soprano'nun, 2018 yılında, merkez binası 832. Yanyol'da bulunan M.O.B Entertainment ile anlaşma imzalaması bekleniyor.