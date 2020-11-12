Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden başkan seçildi. Ocak ayında Beyaz Saray'a gitmesi beklenen Biden'ın adı şimdiden skandallara karıştı. Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizci Lunden Roberts'tan evlilik dışı olan kızı Navy Joan Roberts dünya basınında gündeme geldi.

ABD tarihinin en kritik başkanlık seçimlerinden biri olan 3 Kasım seçimlerinde gerekli olan delege sayısına ulaşan Demokratların adayı Joe Biden resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Donald Trump seçimlerde yolsuzluk iddialarını ortaya atarken bazı eyaletlerde mahkemeye başvurdu.

Joe Biden'ın başkanlığı kazandığı duyurulurken, Biden bir konuşma yaptı. Sahnede vatandaşlara seslenen Biden torunlarından altı tanesini sahneye aldı.

Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın iki yaşındaki kızı Navy Joan Roberts sahnede yer almazken, bu durum merak konusu olmuştu. İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre Hunter Biden ile striptizci Lunden Roberts'ın evlilik dışı olan kızları Navy Joan Roberts Biden ailesi tarafından reddediliyor.

Çocuğun adı, cinsiyeti ve konumu şimdiye kadar bir sır olarak kaldı, ancak İngiliz gazetesi Daily Mail, yaptığı özel haberde onun Arkansas'ın kırsal bölgelerinde mutlu bir şekilde büyüdüğünü ortaya koydu.

HUNTER BİDEN KENDİ ÇOCUĞUYLA HİÇ TANIŞMADI

Roberts'ın mahkeme dosyalarına göre, iyileşmekte olan bir uyuşturucu bağımlısı olan Hunter Biden, evlilik dışı ilişkisinden olan kızı Navy Joan ile hiç tanışmadı ve fotoğrafını hiç görmedi. Hatta iddiaya göre Hunter Biden, kendi çocuğunu bir dizi fotoğraf arasından teşhis bile edemedi.

BİDEN AİLESİ KIZ HAKKINDA HİÇ KONUŞMADI

Biden ailesi, adı daha önce de skandallara karışan Hunter'ın kızı hakkında hiç konuşmadı ve açıklama yapmadı. Ancak Navy Ağustos ayında doğum gününü kutlayıp iki yaşına geldiğinde, Roberts'ın kız kardeşi Randi Jo, Facebook'ta Navy Joan'ın nadir bir fotoğrafını yayınladı.

KÜÇÜK KIZ TEST VE NAFAKA BAŞVURUSUNA KADAR SIR OLARAK KALDI

Roberts ve Hunter, Washington, D.C.'de Lunden'in çalıştığı bir striptiz kulübü olan Mpire Club'da tanıştıktan sonra 2017'nin sonlarında kısa bir ilişki yaşadılar. Navy Joan 2018 yılının Ağustos ayında dünyaya geldi ve Roberts, Mayıs 2019'da babalık testi ve çocuk nafakası başvurusunda bulunana kadar bir sır olarak kaldı.

HUNTER BİDEN DNA TESTİ YAPTIRMAK ZORUNDA KALDI

50 yaşındaki Hunter Biden'ın evlilik dışı çocuğunun, Melissa Cohen ile evlendikten günler sonra ortaya çıkması da 2019 yılında gazete manşetlerine taşındı. Avukat ve yatırım danışmanı olan Hunter, ilk önce Navy Joan'un kendisinden olduğunu inkar etti ancak Kasım 2019'da babası olduğunu kanıtlayan bir DNA testi yaptırmak zorunda kaldı.