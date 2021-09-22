Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş kalması dikkat çekti - Haberler
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Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş kalması dikkat çekti

Haberler.com - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Kurulu'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası topluma mesajlar veren ve yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde olmadıklarını ifade eden Biden'ın İsrail ve Filistinliler hakkında konuştuğu sırada İsrail heyetine ayrılan koltukların boş kalması ise dikkat çekti.

NEW YORK (Haberler.com) - Abd Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşmada, uluslararası topluma iş birliği mesajı vererek, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz" dedi.

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bu sıfat ile bugün ilk kez BM Genel Kurulu'na hitap etti. Biden, konuşmasında ABD'nin artık sonu gelmeyen savaşlara bir son vermeye başladığını ve silahın hiçbir zaman çözüm olmayacağını vurgulayarak, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı" dedi.

Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş kalması dikkat çekti

ABD'nin kendi değerleri ve stratejisini savunmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Müttefiklerimizi ve dostlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Güçlü ülkelerin daha zayıf ülkeleri ezme ve zorla topraklarını ele geçirme çabalarına karşı çıkacağız." ifadesini kullandı. Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." diye konuştu.

Nükleer silahlardan arınma konusuna da öncelik vereceklerini kaydeden Biden, "ABD, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek için verdiği sözü tutacaktır. İran'ın nükleer anlaşma şartlarına dönmesini sağlamak için konuda P5 1 (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD, Almanya) ülkeleri ile diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. İran nükleer anlaşma şartlarına dönerse, biz de aynısını yapmaya hazırız." mesajını verdi.

Orta Doğu'da anlaşmazlıkların çözümü için şiddetin ilk çözüm olmaması adına çabalarını sürdürdüklerini belirten Biden, "Bağımsız bir Yahudi devletine desteğimiz açıktır. Ancak, İsrail'in demokratik bir Yahudi devleti olarak geleceğinin oluşturulması ve demokratik bir Filistin devleti için en iyi yol, iki devletli çözümdür. Şu anda bu çözüm için alacağımız uzun bir yol var ancak hiçbir zaman pes etmemeliyiz." görüşünü paylaştı.

Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş kalması dikkat çekti

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, New York'taki BM Genel Kurulu'nun 76. Oturumu sırasında İsrail ve Filistinliler hakkında konuşurken İsrail heyetine ayrılan koltuklar boş kaldı. Çarpıcı fotoğrafı AP haber ajansından Eduardo Munoz çekti.

Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş kalması dikkat çekti
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Haber: Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş kalması dikkat çekti - Haberler
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