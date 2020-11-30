Biden bir ilke imza atacak! Hazine Bakanlığı'na Janet Yellen'ı önerdi
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Biden bir ilke imza atacak! Hazine Bakanlığı'na Janet Yellen'ı önerdi

30.11.2020 19:14 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:21
Biden bir ilke imza atacak! Hazine Bakanlığı'na Janet Yellen'ı önerdi

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jannet Jellen'ı Hazine Bakanlığı'na önerdi. Janet Yellen, ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, yaptığı açıklamada, geçen haftalarda ABD medyasında yer alan haberleri doğrulayarak, Hazine Bakanlığına Yellen'ı seçtiğini belirtti.

ÜLKE TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

Biden'ın Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğüne Neera Tanden'ı ve Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı'na Cecilia Rouse'ı seçtiğini de duyurdu.

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Joe Biden, Hazine Bakanlığı'na Janet Yellen'ı önerdi
Janet Yellen

İLK İŞİ EKONOMİK TOPARLANMAYI SAĞLAMAK

Yellen ve diğer isimler koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmayı yönetmekle görevlendirilecek. Yellen'ın karşılaştığı ilk sorun ise kamu kurumlarının kapanmasını engellemek ve uzayan işsizlik kuyruklarının azaltılmasını sağlamak olacak.

New York doğumlu Yellen doktorasını Yale Üniversitesi'nde yaptı. Akademide işgücü piyasalarını çalışan Yellen 1977'de Fed'e katılmıştı.

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