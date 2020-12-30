Joe Biden'dan "Seçilmiş başkan Harris" gafı
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Joe Biden'dan "Seçilmiş başkan Harris" gafı

30.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:58
Joe Biden'dan

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde başkan seçilen Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'ten bahsederken, "Seçilmiş başkan Harris" gafına imza attı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde başkan seçilen Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'ten bahsederken, "Seçilmiş başkan Harris" gafına imza attı.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, 'en yaşlı başkan' unvanıyla çeşitli ithamlara maruz kalmıştı. Biden, düzenlediği basın toplantısında, yardımcısı Kamala Harris'ten bahsederken, "Seçilmiş başkan Harris" ifadelerini kullandı. Söz konusu gaf sonucu Biden, yine eleştirilerin hedefi oldu. Amerikan medyası, Joe Biden'ın gafına dair videoyu takipçilerine duyuran Donald Trump destekçisi isimlerin paylaşımlarını aktarırken, seçilmiş başkanın Ağustos ayında yaptığı bir başka gafıda hatırlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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