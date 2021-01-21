ABD'nin yeni başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı
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ABD'nin yeni başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı

21.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 02:01

Joe Biden, Başkanlık görevini devralmasının ardından Beyaz Saray'a geldi. Başkan olarak Beyaz Saray'a gelen Biden, Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'ye yeniden katılmaya yönelik başkanlık kararnamelerini imzaladı. Biden ayrıca, Trump yönetiminin bazı Müslüman ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamalarını da kaldırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından geldiği Beyaz Saray'da Oval Ofis'e girerek Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzaladı.

ABD Başkanı Biden, ilk olarak, federal bina ve yerleşkelerde Kovid-19 nedeniyle maske takılmasını zorunlu kılan bir karara imza attı.

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA DÖNÜŞ

İklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Biden, küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı.

Ayrıca Biden, Trump'ın Kovid-19 salgınından sonra ayrıldığı Dünya Sağlık Örgütüne geri dönülmesine yönelik de bir kararnameyi imzaladı.

TRUMP'IN İLK İCRAATLARINDAN BİRİNİ İPTAL ETTİ

Biden, Donald Trump'ın göreve başladıktan yaklaşık 1 hafta sonra imzaladığı kararname ile başlattığı bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağını da kaldırdı.

Ayrıca Biden, Trump döneminin en tartışmalı kararlarından biri olan Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonların kesilmesine yönelik de bir kararname imzaladı.

Joe Biden Beyaz Saray'a geldi! İlk işi Trump'ın tartışmalı kararnamelerini iptal etmek

PETROL BORU HATTI PROJESİNE YÖNELİK KARARNAME

Biden, Obama'nın 7 yıl değerlendirdikten sonra çevresel nedenlerle Kasım 2015'te reddettiği ancak Donald Trump'ın onayladığı Keystone XL petrol boru hattı projesinin iptaline yönelik kararnameye de imza attı.

Kanada petrolünü, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki rafinerilerine taşıyacak 2 bin 735 kilometrelik petrol boru hattı projesinin günde yaklaşık 800 bin varil petrol aktarımı yapacağı öngörülüyordu.

ÖĞRENCİ KREDİLERİ

Ayrıca Biden Eğitim Bakanlığı'na federal öğrenci kredilerine getirilen affı en azından 30 Eylül'e kadar uzatması talimatı verdi.

HACİZ ERTELEMESİ

Biden ev kredi borçlarını ödeyemeyenlerin haciz işlemleriyle kiralarını ödeyemeyenlerin evden çıkarılması sürecini en erken 31 Mart 2021'e kadar erteledi.

Biden, Beyaz Saray'daki ilk gününde toplamda 17 ayrı kararnameye imza atmış oldu.

TRUMP'IN MEKTUBUNDAN DA BAHSETTİ

Biden, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın kendisine "çok cömert" bir mektup bıraktığını ancak mektubun içeriğini paylaşmayacağını kaydetti.




ABD'nin yeni başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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