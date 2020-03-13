Jet Fadıl'ın bir daireyi 2 kişiye sattığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi Büyükçekmece'de 2008 yılında yapımı tamamlanan bir daireyi 2 kişiye sattığı iddiasıyla Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz'ün de aralarında bulunduğu 6 sanıklı dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi.

Büyükçekmece'de 2008 yılında yapımı tamamlanan bir daireyi 2 kişiye sattığı iddiasıyla Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz'ün de aralarında bulunduğu 6 sanıklı dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen mağdurun oğlu, babasının Almanya'dayken eşyalarının boşaltıldığını ve daireye başka birisine yerleştiğini söyledi.



Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ile Murat Tayfur Gönüllü hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ali Rıza Özdemir katılan Osman Özdemir'in oğlu olduğunu söyleyerek "Babam 2001 yılında Jetpa şirketine üye oldu. Kooperatiften ev almak istemiş ve 50 bin Mark değerinde hissesini devrederek 9 bin 200 TL para vermiş. Babam Almanya'dayken kapı açılmış ve mobilyası kapının önüne koyulmuş. Kapıcı bu durumu babama haber vermiş. Babam bunu öğrenince Türkiye'ye geldi. Kendi dairesinin boşaltılmasını istemiş. Yönetim de dairenin başkasına satıldığını ve yeni ev sahibini söylemişler" şeklinde beyanda bulundu.



Tanık beyanına karşı savunması sorulan Mehmet Fadıl Akgündüz, aleyhte olan hususları kabul etmediğini söyledi.



Mahkeme sanık avukatlarına beyanda bulunması için süre verilmesine ve sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Osman Özdemir'in şikayet dilekçesinde, Jetpa şirketi tarafından Büyükçekmece ilçesinde yapımına başlanılan konutlardan birini almak için 50 bin Alman markını şirket hesabına gönderdiği aktarılmıştı. 2008 yılının Ekim ayında dairenin kendisine teslim edildiğini de dilekçesinde aktaran Özdemir, 2009 yılında da dairenin tüm fatura işlemlerini yaparak üzerine aldığını belirtmişti. Yurt dışında olduğu için dairesine 2010 yılında geldiğinde buradaki eşyalarının boşaltılmış olduğunu da dilekçede belirten Özdemir, yönetim ile görüştüğünde kendisinin başka bir daireye oturtulduğunu öğrendiğini ifade etmişti. Osman Özdemir dilekçesinde bu daireden de her an çıkarılabileceği korkusunu yaşadığını söyleyerek, 59 numaralı daireyi hem kendisine hem de başka birine satan kişilerden şikayetçi olduğunu belirtmişti. İddianamede sanıkların üzerilerine atılı suçlamayı kabul etmedikleri de açıklanmıştı. Sanıkların 1 daireyi 2 farklı kişiye tahsis ederek çifte kayıt yaptıklarının ifade edildiği iddianamede, kayıtlarda usulsüzlük yaparak müştekiyi dolandırdıklarına dair dava açılması için yeterli şüphenin oluştuğu aktarılmıştı. 6 sanığın 'tacir veya şirket yöneticiliği ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA