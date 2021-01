Jeffree Star kimdir, kaç yaşında? Jeffree Star eski hali nasıl?

Jeffrey Lynn Steininger, ve artık tamamen resmi olan adıyla Jeffree Star, makyaj videolarıyla dikkat çeken isimlerden biri. Fırça darbelerini sanat gibi yüzünde dalgalandıran Jeffree Star hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

JEFFREE STAR KİMDİR?

Jeffree Star, Orange County, ABD'de doğdu. Babası çocukken ölmüş, annesi de model olduğu için yalnız kalmıştır. Genç yaşta annesinin makyajıyla ilgilenerek, bunu saplantı haline getirmiş ve ilkokula giderken annesinin makyaj yapmasına izin vermesini sağlamıştır. Cinsel yöneliminin gey olduğunu çocukluk döneminde anlamıştır.

15 Kasım 1986 yılında doğmuştur. Kendisi Youtube ünlüsü, şarkıcı, söz yazarı, makyöz, moda tasarımcısı ve model'dir. Son zamanların en popüler sitelerinden biri olan MySpace'de ün kazanmıştır. Kendisini "Queen Of The İnternet" ya da "Queen Of The Beautifuls" olarak adlandırmıştır.

Makyaj, mankenlik ve internette ünlenmesi

Jeffree Star, Kelly Osbourne, Nicole Richie ve Paris Hilton gibi birçok ünlünün makyajını yaptı. 2014 yılında, Star kendine ait e-ticaret makyaj markasını yarattı. Youtube'ta markasının tanıtımını yapmaya başladı ve daha sonra Youtube ünlüsü oldu.

1 Ağustos 2006 yılında eşcinsel dergisi olan LGBT,Jeffree'yi kapak resmi yaptı.17 Kasım 2006'da Jeffree ve birçok "America's Next Top Model" yarışmacıları Black Chandelier'ın "Fall 2006 Runway Show" unda yer aldı.

Jeffree Star,ilk olarak internet forumlarında,daha sonra da MySpace'de üyelik alarak kendini tanıtmaya başladı.

MySpace'de ünlenmesi

Jeffree Star 2006 yılında,son zamanların popüler sitelerinden olan MySpace'de hem müzik hem de stilistlik kariyerini tanıtmaya başladı.Aynı zamanda MySpace'i kendi hayatını, güzellik ve ün konularını işlemek için de kullandı. Başta MySpace olmak üzere birçok sitede fan topluluğu yarattı.Kasım 2006'da MySpace'in en ünlü kişisi seçildi.

Temmuz 2009'da arkadaş listesi 1,006,600 kişiyi geçti. Hala günde 1000 ve üstü arkadaş isteği almakta.

Müzik kariyeri

Plastic Surgery Slumber Party (2006-2007)

Müzik kariyerine Peaches'in bateristinin teşvikiyle başlamıştır.İlk olarak Hollywood Undead grubunun "Turn off the Lights" şarkısında düet teklifi gelmiştir.Daha sonra şarkı albüme konmamıştır.

Jeffree Star'ın ilk iki solo şarkısı "We Want Cunt" ,eski adı "Cunt: Queen of the Beautifuls" a hitaben yazılmış ve "Straight Boys" şarkılarıdır.Jeffree,MySpace'in kurucularından olan Tom'a müziklerini diğer insanlara dinletmek için sayfasını sanatçı sayfası yapmasını istemiştir.

Jeffree Star, Peaches,Cyndi Lauper,Metro Station, Breathe Carolina, Dr. Manhattan, Schoolyard Heroes ve Ultraviolet Sound ile turneye çıkmıştır.

13 Mart 2007'de Jeffree Star ilk EP'si olan Plastic Surgery Slumber Party'yi çıkardı.Albüm iTunes "Dance Chart" da 1 numara yükseldi.Justin Timberlake ve Cascada'nın üstüne çıkmayı başardı.Temmuz 2007'da Plastic Surgery Slumber Party Jeffree Star'ın MySpace sayfasında 25 Milyon'dan fazla dinlendi.

2007 yazında,Jeffree Star Amerika,Kanada ve 15 ülke dolaşan "True Colors Tour 2007" nin bir parçası oldu.Turun sponsoru LGBT magazin oldu.

Ağustos 2007'de "Plastic Surgery Slumber Party" şarkısı Cyndi Lauper'ın "True Colors" turunun şarkısı arasına girdi.

Cupcakes Taste Like Violence (2008-2009)

İkinci EP'den önce, Jeffree "Heart Surgery Isn't That Bad" şarkısını single olarak Sevgililer Gününde yayınladı, daha sonra "Starstruck" adlı şarksını yayınladı. Bu şarkı hayranlarına teşekkür amacıyla ücretsiz indirilmeye sunulmuştur.

İlk stüdyo albümü: Beauty Killer

Jeffree Star'ın ilk stüdyo albümü olan Beauty Killer, 22 Eylül 2009 tarihinde yayınlandı ve büyük bir başarıya ulaştı. Albümden çıkan ilk single olan "Prisoner" 2 Mayıs 2009'da çıktı.Şarkı çıktıktan 1 hafta sonra MySpace'de 2 milyondan fazla dinlendi.30 Haziran'da yayınlanan "Love Rhymes With Fuck You" albümden çıkan ikinci single oldu.

Albümün çıkacağı ilk 2007 yılında duyuruldu. Jeffree Star ayrıca Black Eyed Peas grubunun "Boom Boom Pow" şarkısını düzenleyerek cover yaptı. Jeffree yeni şarkılarını "daha seksi, daha erkeksi ve bazıları da kalbimden çıkan çığlıklar. Hala 'Jeffree Star'ı bulmaya çalışıyorum ve çok yaklaştım" şeklinde tanımladı.

Prodüktör olarak Lester Mendez, 3OH!3's Nathaniel Motte, God's Paparazzi ve daha birçok kişi ile çalıştı. Albümünden şarkılarını tanıtmak amacıyla Warped Tour 2009'da sahne aldı. Ayrıca albüm için dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj ile "Lollipop Luxury" adlı bir şarkı kaydetmiştir. Minaj, Jeffre'de kendisini gördüğünü, hiçbir zaman kendisiyle küs bir insan olmadığını, bu yüzden ona destek vermek istediğini dile getirmiştir.

YouTube kanalı

Ocak 2019 itibarıyla "jeffreestar" adlı Youtube kanalında 12.189.129 abone, 1.297.728.802 görüntüleme ve 314 video istatistiklerine sahiptir.

JEFFREE STAR'IN SEVGİLİSİ VAR MI? JEFREE STAR KANYE WEST İLE BİRLİKTE Mİ?

Jeffree Star, beş senelik partneri Nathan Schwandt ile ayrıldıklarını Ocak 2020'de YouTube kanalı üzerinden açıkladı. Aynı bölgede arazisi olduğu bilinen ikiliden henüz doğrulama gelmedi.